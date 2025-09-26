El QAC abrirá un nuevo buffet-restaurante en 2026 de la mano del chef Damián Cicero

El Quilmes Atlético Club (QAC) anunció la apertura de un nuevo buffet-restaurante en su sede social de la calle Guido, un proyecto que comenzará a funcionar en 2026 en Quilmes. El club busca potenciar la vida social e institucional y ofrecer a los socios, hinchas y vecinos de la ciudad un espacio de calidad donde la gastronomía y la identidad cervecera se unan.

El nuevo presidente del club, Carlos "Cocho" Giulianetti, se reunió con el reconocido cocinero quilmeño Damián "Mono" Cicero para ultimar detalles de la próxima gestión del buffet-restaurante del "Cervecero". El chef Cicero, referente de la cocina local y personalidad destacada del municipio, expresó su entusiasmo por la iniciativa.

Cicero manifestó: "Vamos a hacer el mejor bodegón del país en la institución más importante de una ciudad de 700.000 habitantes. ¡Viva Quilmes y aguante el Cervecero!".

El proyecto promete convertirse en un punto de encuentro gastronómico en Quilmes, combinando tradición, buen ambiente y el espíritu del histórico Quilmes Atlético Club.