Artista de Quilmes Oeste seleccionada para estudiar en prestigiosa universidad de Alemania

Una joven artista de Quilmes, Ayelén Lobato Ferraro, fue elegida para estudiar y perfeccionarse en viola en la Universidad de Colonia, una de las instituciones más grandes y tradicionales de Alemania y Europa. A pesar de haber superado un arduo proceso de selección, la joven de 22 años no obtuvo una beca económica para viajar y solventar los gastos. Por esta razón, la violista está recaudando fondos para cumplir su sueño y poder especializarse en Europa.

Ayelén Lobato Ferraro se perfeccionará en viola, un instrumento musical similar al violín. Con solo 22 años, ella tuvo que atravesar un proceso de exámenes muy riguroso para ingresar a la academia. Fue seleccionada por Alexander Zemtsov, un reconocido violista europeo. Ella misma explica que la Universidad tiene un sistema muy quisquilloso para elegir alumnos. Los estudiantes tienen que pasar por varios exámenes y entran muy pocos por año.

Lobato Ferraro detalló que, durante las evaluaciones, no solo tuvo que tocar la viola, sino que también debió tocar el piano. Además, tuvo pruebas de teoría musical y audio percepción, todo en alemán. Ella cuenta que cada instancia es eliminatoria y se sorprendió de que Zemtsov la haya solicitado para estar en su clase. La violista explicó que, para estudiar en Alemania, primero se debe viajar para que los maestros conozcan a los alumnos. A ellos les gusta saber quién es el estudiante, cómo piensa y qué objetivos tiene. Es una tradición universitaria en la música académica.

La artista señaló que quiere especializarse en Alemania porque considera que el país es "la cuna y la vanguardia al mismo tiempo". Después, la idea es volver con toda la experiencia y retribuir de alguna manera a la formación que hay en Argentina, según afirmó en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.

Aunque la violista fue elegida por la Universidad de Colonia, no obtuvo apoyo económico. Ella misma debe pagar los gastos. Para tomar dimensión, solo un pasaje en avión de Ezeiza a Colonia hoy cuesta más de 5 millones de pesos. Por eso, Lobato Ferraro está recaudando fondos para poder cumplir su objetivo.

El currículum de Lobato Ferraro es 100 por ciento local y público. Ella realizó toda su trayectoria escolar en instituciones públicas. Terminó en la Escuela Secundaria N°14, conocida como “el Colegio Nacional de Quilmes”. Su recorrido musical también comenzó en el municipio. Primero formó parte de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Ezpeleta. Luego continuó en la Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA) “Carlos Morel”. A los 17 años, Lobato Ferraro hizo el examen de ingreso al instituto del Teatro Colón. Ella forma parte de la Academia Orquestal desde 2023. El Instituto no exige cuota por estudiar allí. En el medio, la violista obtuvo una beca para viajar a España. Sin embargo, la artista tiene claro cuál es su lugar de pertenencia. Ella cuenta que la orquesta le enseñó a escuchar al otro. Detalla que la Orquesta sigue funcionando, aunque el proyecto está desfinanciado.