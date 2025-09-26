Los salarios aumentaron 2,5% en julio, con mayor incidencia del sector no registrado

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Retenciones cero y la bronca del campo: "Un negocio para pocos"
El índice de salarios se incrementó 2,5% mensual y 53,2% interanual en julio, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El indicador acumula una suba de 23,7% con respecto a diciembre de 2024. El crecimiento mensual se debe a subas de 2,2% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 3,6% en el sector privado no registrado.
En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 53,2%, como consecuencia de los incrementos de 39,8% en el sector privado registrado, 41,3% en el sector público y 139,7% en el sector privado no registrado.
En julio, el índice de salarios acumuló una suba de 23,7% respecto de diciembre del año previo, debido a aumentos de 16,2% en el sector privado registrado, 19,1% en el sector público y 57,9% en el sector privado no registrado.
En julio, el índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 0,6% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 2,6%.
Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 24,5% y 47,3%, respectivamente. Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 11,3% para el subsector público nacional y de 22,1% para el subsector público provincial.
