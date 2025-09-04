Pintado y Giampaoli trabajaron a la par

Gimnasia recibió dos buenas noticias ayer en el entrenamiento en Estancia Chica, ya que Juan Pintado y Renzo Giampaoli trabajaron a la par de sus compañeros, luego de terminar con molestias en el triunfo ante Atlético Tucumán. Sin dudas, piezas importantes en la defensa para Alejandro Orfila.

La victoria le volvió a traer tranquilidad al trabajo del Lobo, que ante el Decano cortó una racha de dos derrotas consecutivas.

Por otro lado, una de las prioridades para el DT es poner a punto a Jan Hurtado, que si bien jugó ante el elenco tucumano, no se mostró al 100% en cuánto al ritmo luego de la lesión que lo marginó varios partidos.

La idea es aprovechar este parate para que se ponga a punto y además sumará minutos en el amistoso ante Racing, que el Lobo jugará mañana a partir de las 9 en el Predio Tita.

Después se seguirá de cerca la evolución de Norberto Briasco, quien se perdió el último partido. El Beto, que levantó su nivel y fue titular en la mayor parte de los partidos del actual Clausura, se está recuperando de una fuerte molestia en el isquiotibial. La idea del delantero es poder decir presente ante Unión en el Bosque.

Por su parte y más allá de que el equipo levantó un poco, el entrenador quiere mejorar la regularidad en el juego, sobre todo, por lo que sufrió el equipo al inicio del complemento con un jugador más. Y otro factor que el DT buscará trabajar es la definición, ya que el Lobo tuvo varias chances ante el Decano y no lo supo liquidar.

Además el amistoso ante la Academia será una buena prueba para ajustar esos detalles y también, para probar jugadores, ya que se disputarán dos encuentros de 80 minutos. Por lo pronto, el plantel va a seguir con los trabajos hoy en Abasto.