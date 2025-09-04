¿Evangelina Anderson disfruta de su soltería con un hombre 8 años menor que ella?

Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas
Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas
Milei viajó a Estados Unidos en una visita fugaz: reunión con empresarios e inversionistas
Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Veda electoral: cuándo arranca, lo que no se puede hacer y qué pasa si se incumple
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
Colapinto vuelve a Monza y mañana pone primera en el Gran Prix de Italia: horarios y dónde verlo
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
¿Habrá clases en las escuelas de La Plata donde haya votaciones este domingo?
Emotiva noche en La Plata por el Día Nacional del Inmigrante
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 4 de septiembre del 2025
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Actividades: feria y recitales en Meridiano V, concursos literarios
Horas cruciales ante un posible encuentro de Krause y sus hijos
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras su reciente separación, Evangelina Anderson se convirtió en una de las solteras más codiciadas de Argentina y, según trascendió, estaría recuperando el tiempo perdido. Martín Demichelis y la modelo estuvieron en pareja por 18 años y tuvieron tres hijos.
En las últimas horas, se conoció que la rubia estaría conociendo gente nueva e incluso, estaría iniciando una relación casual con un joven ocho años menor que ella.
Pepe Ochoa contó en LAM la comunicación que mantuvo con Anderson, luego de ser captada visitando un departamento en reiteradas ocasiones: “Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo 'la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí'”. Y sumó: “No sé si tiene otro chongo, pero está abierta a todo”.
Laura Ubfal contó que quien está detrás del cambio de actitud de la modelo, es una de sus amigas: "La que la aconsejó fue Pampita".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí