Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

¿Evangelina Anderson disfruta de su soltería con un hombre 8 años menor que ella?

¿Evangelina Anderson disfruta de su soltería con un hombre 8 años menor que ella?
4 de Septiembre de 2025 | 10:08

Escuchar esta nota

Tras su reciente separación, Evangelina Anderson se convirtió en una de las solteras más codiciadas de Argentina y, según trascendió, estaría recuperando el tiempo perdido. Martín Demichelis y la modelo estuvieron en pareja por 18 años y tuvieron tres hijos.

En las últimas horas, se conoció que la rubia estaría conociendo gente nueva e incluso, estaría iniciando una relación casual con un joven ocho años menor que ella. 

Pepe Ochoa contó en LAM la comunicación que mantuvo con Anderson, luego de ser captada visitando un departamento en reiteradas ocasiones: “Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo 'la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí'”. Y sumó: “No sé si tiene otro chongo, pero está abierta a todo”. 

Laura Ubfal contó que quien está detrás del cambio de actitud de la modelo, es una de sus amigas: "La que la aconsejó fue Pampita".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata

Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas

Insultos, choques, corridas y un notero herido

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

Colapinto: golpe de escena tras la mejor carrera del año

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Últimas noticias de Espectáculos

“La quimera del oro”: el filme definitivo de Chaplin cumple un siglo y vuelve al cine

Más estrenos: termina “El Conjuro” y llegan amores modernos y cine nacional con Oreiro

Mister debuta con los Misterios, un grupo formado entre vinos y canciones

“Siempre lo persiguió”: el romance de Bal, en la mira
La Ciudad
Emotiva noche en La Plata por el Día Nacional del Inmigrante
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 4 de septiembre del 2025
Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días
Inflación local: 2,1 % en agosto; alimentos y combustible empujan la suba
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
Deportes
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
Colapinto vuelve a Monza y mañana pone primera en el Gran Prix de Italia: horarios y dónde verlo
El último baile: la Selección de Messi, en acción
“Va a ser un partido especial, emotivo y lindo”
Cómo le fue a la Pulga cuando le tocó enfrentar a la Vinotinto
Policiales
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía
Defendió a su novia de un delincuente y lo mató
A punta de pistola, someten a una abuela y le roban
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Información General
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla