Policiales

Demoraron a cuatro integrantes de una banda de menores que mantiene en vilo a un sector de La Plata
5 de Noviembre de 2025 | 20:02

Cuatro adolescentes fueron demorados en la noche del martes tras un operativo cerrojo desplegado en Los Hornos y Altos de San Lorenzo, en respuesta a una seguidilla de robos en viviendas que generaron alarma entre los vecinos. 

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desencadenó a raíz de un intento de robo ocurrido días atrás en una vivienda ubicada en la calle 67 entre 148 y 149, episodio que quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observaba a varios jóvenes ingresar a la propiedad mientras otros esperaban en la vereda. 

El Comando de Patrullas de La Plata, durante patrullajes preventivos, divisó a los adolescentes cuyas características coincidían con los implicados en el video viralizado. Los aprehendidos fueron identificados como W.A.F (16 años), I.U.A (14), T.C (15) y J.E.S (14), todos con antecedentes por robos y tentativas de robo en distintas comisarías de la ciudad. 

En paralelo, la investigación permitió identificar también a mayores implicados, quienes habrían colaborado con la organización juvenil.  Los adolescentes fueron trasladados a la comisaría correspondiente, se les practicó el examen médico-legal y quedaron a disposición de la Fiscalía del Joven N.º4 de La Plata. Luego, fueron entregados a sus progenitores, mientras se analiza la participación individual de cada implicado. 

El hecho generó preocupación en la comunidad, ya que vecinos de Los Hornos denunciaron que “andan por la calle todos juntos durante la madrugada” y que “nadie los agarra”. La presencia de menores actuando en banda y con impunidad aviva el reclamo por mayor patrullaje y controles focalizados en las zonas residenciales. 

