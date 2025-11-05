Insólito: en México toquetearon y acosaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en la calle

"Hay otro camino": fuerte comunicado de los intendentes alineados con Kicillof
"Hay otro camino": fuerte comunicado de los intendentes alineados con Kicillof
Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo
"Investigación interna" y "dejará de ser alumno": el comunicado del Ministerio de Educación tras los hechos en el Normal 2
¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez: a qué viene y cómo será su estadía
Piden hasta 10 años de prisión y detención inmediata para el ‘Demonio’ García: la palabra del ex Estudiantes
Demoraron a cuatro integrantes de una banda de menores que mantiene en vilo a un sector de La Plata
"A mi abuelo le gustaba mucho Gimnasia": la confesión del Chelo Torres tras el triunfo en el Monumental
Estudiantes encaró una nueva práctica pensando en Tigre: los regresos evalúa el DT en la recta final
En La Plata: arranca mañana el jury a Julieta Makintach, la jueza del caso Maradona
ANSES reclamará a Cristina Kirchner la devolución de $ 1.000 millones por jubilaciones que cobró
Inundaciones en la Provincia: el anuncio que hizo Nación y un centro de operaciones en 9 de Julio
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
En Medicina, otro reclamo de alumnos por un “bochazo masivo”
Adorni anticipó cambios en las reuniones de Gabinete: “Vamos a adicionar otro esquema”
Gallardo fue respaldado por Stefano Di Carlo y seguirá por un año más: "No voy a salir corriendo por un mal año deportivo"
Trump, en el foro con los más poderosos del mundo: "Mientras yo esté en la Casa Blanca, EE UU no se volverá comunista”
Basta de las mismas noticias de siempre... EL DIA del domingo llega con temas que innovan
VIDEO. Insólito: en México toquetearon y acosaron a la presidenta en la calle
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar
Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El excéntrico inodoro de Cattelan busca nuevo dueño en Nueva York
Fred Machado llegó a Ezeiza y será extraditado esta noche a Estados Unidos
Crimen en un country: la empleada doméstica confesó el asesinato con el collar que tenía el nombre de su hijo
Arrancaron las elecciones estudiantiles en la UNLP: una contienda de peronistas, radicales, la izquierda y ahora también de libertarios
Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”
Verano 2026: el Bapro lanzó préstamos, cuotas y descuentos Cuenta DNI para las vacaciones
Una banda delictiva entró a robar a una casa en Tolosa y cayó tras un operativo cerrojo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La imagen recorrió el mundo y desató indignación: un hombre alcoholizado se abalanzó sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la abrazó por detrás, le tocó la cadera y el pecho, e incluso intentó besarla en el cuello, mientras ella saludaba a la gente en la calle. Los encargados de su seguridad se “durmieron una larga siesta” y todo quedó registrado en video.
El episodio ocurrió cerca del Palacio Nacional. Sheinbaum caminaba entre simpatizantes cuando el agresor rompió el cordón de seguridad y se le pegó literalmente encima. Aturdida, la presidenta alcanzó a tomarse una foto con su atacante antes de que un guardia lo apartara.
“Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado... recién cuando vi los videos me di cuenta de lo que pasó”, admitió la mandataria con crudeza.
Mexico's Prez Sheinbaum launches WAR on sexual assault epidemic after being groped in Mexico City— RT (@RT_com) November 5, 2025
'If this happens to the president, what happens to young women?
It’s a matter of defending all Mexican women'
'I filed a complaint because I experienced this before as a student' pic.twitter.com/jLh03xsygN
Sheinbaum presentó una denuncia penal. Y lanzó una frase que quedó grabada: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las demás mujeres mexicanas?”.
En un país donde el acoso y los feminicidios son moneda corriente, la escena expuso la violencia machista que enfrentan millones de mujeres. Organizaciones feministas, como Las Libres, advirtieron que el episodio “refleja lo que viven las mexicanas todos los días: hombres que creen que pueden tocarte sin permiso, sin miedo, sin consecuencias”.
LE PUEDE INTERESAR
Trump, en el foro con los más poderosos del mundo: "Mientras yo esté en la Casa Blanca, EE UU no se volverá comunista”
LE PUEDE INTERESAR
El excéntrico inodoro de Cattelan busca nuevo dueño en Nueva York
El caso también desató polémica por la falta de control de su equipo de seguridad. En sus recorridas, Sheinbaum promueve una cercanía extrema con la gente: abrazos, selfies, besos y apretones de manos. Pero esa estrategia de “contacto directo” puede convertirse en una pesadilla.
“Es una táctica política que va en detrimento de su seguridad. Nadie revisa si las personas están ebrias, drogadas o armadas”, advirtió el analista de seguridad David Saucedo.
A pesar de las alertas, la mandataria se negó a reforzar su custodia: “Tenemos que estar cerca de la gente. Si no hay riesgo, seguiremos igual”, aseguró.
En México, los políticos con autos blindados y guardaespaldas suelen ser vistos como símbolos de arrogancia. Pero el exfiscal antidrogas Samuel González fue tajante: “Esto manda un mensaje peligroso: la jefa de Estado es vulnerable. Es muy preocupante”.
El video del acoso, reproducido millones de veces en redes, se convirtió en un símbolo de la impunidad machista. Y dejó una pregunta brutal flotando en el aire: si ni la presidenta puede caminar segura por la calle, ¿qué le queda al resto de las mujeres mexicanas?
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí