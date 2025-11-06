Wall Street cambió el rojo por el verde

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
La bolsa de Nueva York cerró al alza impulsada por la imagen de una economía estadounidense más saludable de lo previsto luego de la publicación de nuevos indicadores de organismos privados.
Tras una apertura sin dinamismo, el índice Dow Jones finalmente subió un 0,48%, el tecnológico Nasdaq un 0,65% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,37%.
“Es un buen día en los mercados, no solo porque están al alza, sino también porque las mayores ganancias se observan en los valores que habían caído el martes”, comentó Christopher Low, analista de FHN Financial.
“Las cifras económicas mejores de lo previsto (...) contrarrestan las preocupaciones vinculadas a las valorizaciones que hicieron bajar las acciones en días anteriores”, afirmó José Torres, de Interactive Brookers.
El barómetro ADP, cuya fiabilidad es cuestionada regularmente por los analistas, cobra una importancia particular en estos momentos, debido a la falta de datos oficiales sobre el estado del mercado laboral a causa del bloqueo presupuestario que afecta a la economía de EE UU. Según esta encuesta mensual, el sector privado creó 42.000 empleos en EE UU en octubre, más de lo que anticipaban los economistas.
Estas cifras revelan una diferencia importante entre la trayectoria de las grandes empresas, que generaron empleos, y la de las entidades más pequeñas, que principalmente eliminaron puestos.
El banco central de Estados Unidos (Fed) “debería considerar estos datos como una confirmación de que las reducciones de tasas podrían ayudar un poco, pero que aún queda trabajo por hacer”, estimó Christopher Low.
Los analistas siguen siendo en su mayoría partidarios de esperar una nueva bajada de tasas en la próxima reunión de política monetaria de la Fed, en diciembre, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.
