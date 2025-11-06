Francia suspende acceso a la web de Shein

El gobierno de Francia dijo que inició un procedimiento para suspender el acceso a la tienda en línea Shein hasta que la compañía demuestre que su contenido se ajusta a la ley francesa, después de que las autoridades encontraran armas de fuego y muñecas sexuales con características infantiles a la venta en el sitio web. La decisión se da el mismo día en que Shein abrió su primera tienda permanente en París, en medio de tensiones.

La apertura atrajo a multitudes de compradores al BHV Marais, así como manifestantes, entre ellos, un pequeño grupo de personas con pancartas anti-Shein que irrumpieron brevemente el día de la inauguración antes de ser expulsados pacíficamente por elementos de seguridad.

El ministerio no dijo si su decisión afectaría a la tienda física. Añadió que se presentaría un primer informe de avance dentro de las próximas 48 horas.

En respuesta, Shein se comprometió a trabajar con las autoridades francesas para “abordar rápidamente cualquier preocupación, como siempre lo hemos hecho, y buscamos el diálogo con las autoridades y organismos gubernamentales sobre este tema”.

Las autoridades francesas tienen el poder legal de ordenar a las plataformas en línea que elimine contenido claramente ilegal, como la pornografía infantil, en un plazo de 24 horas. Si no cumplen, las autoridades pueden ordenar que los proveedores de servicios de internet y los motores de búsqueda bloqueen el acceso y eliminen el sitio de sus listas.

Tras el anuncio del gobierno, aún era posible acceder a acceso a la versión francesa del sitio web de Shein y realizar pedidos.

Frédéric Merlin, presidente de la Société des Grands Magasins (SGM), propietaria de los grandes almacenes BHV, elogió la medida del gobierno. “Estoy satisfecho con esta decisión y espero que, al final, podamos detener la venta de productos ilícitos en estos mercados”, dijo Merlin.

Sin embargo, la reacción por los listados de muñecas sexuales podría ser una “gran señal de alerta” para los inversores y convertirse en un obstáculo para las ambiciones de la compañía de listarse en bolsa, según Neil Saunders, director gerente de la firma de investigación GlobalData.

“Esto vuelve a la idea de que Shein y muchos de estos mercados chinos son el Salvaje Oeste del comercio electrónico, donde hay muy poco cumplimiento, y realmente no se adhieren a las reglas establecidas, además de que no tienen control total sobre las plataformas”, dijo Saunders. “Y eso es un problema porque, si buscas expandirte, tienes que cumplir con las leyes nacionales”.

Saunders señaló que hay una gran diferencia entre tener mercancía falsificada y mercancía cuestionable en un sitio. La pornografía infantil “cruza un límite moral importante”, afirmó.