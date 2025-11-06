Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

El Mundo |“Muñequitas” sexuales

Francia suspende acceso a la web de Shein

Francia suspende acceso a la web de Shein
6 de Noviembre de 2025 | 01:13
Edición impresa

El gobierno de Francia dijo que inició un procedimiento para suspender el acceso a la tienda en línea Shein hasta que la compañía demuestre que su contenido se ajusta a la ley francesa, después de que las autoridades encontraran armas de fuego y muñecas sexuales con características infantiles a la venta en el sitio web. La decisión se da el mismo día en que Shein abrió su primera tienda permanente en París, en medio de tensiones.

La apertura atrajo a multitudes de compradores al BHV Marais, así como manifestantes, entre ellos, un pequeño grupo de personas con pancartas anti-Shein que irrumpieron brevemente el día de la inauguración antes de ser expulsados pacíficamente por elementos de seguridad.

El ministerio no dijo si su decisión afectaría a la tienda física. Añadió que se presentaría un primer informe de avance dentro de las próximas 48 horas.

En respuesta, Shein se comprometió a trabajar con las autoridades francesas para “abordar rápidamente cualquier preocupación, como siempre lo hemos hecho, y buscamos el diálogo con las autoridades y organismos gubernamentales sobre este tema”.

Las autoridades francesas tienen el poder legal de ordenar a las plataformas en línea que elimine contenido claramente ilegal, como la pornografía infantil, en un plazo de 24 horas. Si no cumplen, las autoridades pueden ordenar que los proveedores de servicios de internet y los motores de búsqueda bloqueen el acceso y eliminen el sitio de sus listas.

Tras el anuncio del gobierno, aún era posible acceder a acceso a la versión francesa del sitio web de Shein y realizar pedidos.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Insólito: en México toquetearon y acosaron a la presidenta en la calle

LE PUEDE INTERESAR

Trump, en el foro con los más poderosos del mundo: "Mientras yo esté en la Casa Blanca, EE UU no se volverá comunista”

Frédéric Merlin, presidente de la Société des Grands Magasins (SGM), propietaria de los grandes almacenes BHV, elogió la medida del gobierno. “Estoy satisfecho con esta decisión y espero que, al final, podamos detener la venta de productos ilícitos en estos mercados”, dijo Merlin.

Sin embargo, la reacción por los listados de muñecas sexuales podría ser una “gran señal de alerta” para los inversores y convertirse en un obstáculo para las ambiciones de la compañía de listarse en bolsa, según Neil Saunders, director gerente de la firma de investigación GlobalData.

“Esto vuelve a la idea de que Shein y muchos de estos mercados chinos son el Salvaje Oeste del comercio electrónico, donde hay muy poco cumplimiento, y realmente no se adhieren a las reglas establecidas, además de que no tienen control total sobre las plataformas”, dijo Saunders. “Y eso es un problema porque, si buscas expandirte, tienes que cumplir con las leyes nacionales”.

Saunders señaló que hay una gran diferencia entre tener mercancía falsificada y mercancía cuestionable en un sitio. La pornografía infantil “cruza un límite moral importante”, afirmó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez: a qué viene y cómo será su estadía

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria

Los bancos sin atención presencial en la Región

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Últimas noticias de El Mundo

Ya se le plantó a Trump: el electo alcalde de Nueva York le marcó la cancha al presidente

Los triunfos de demócratas que son una advertencia para Trump

“Mientras yo esté en la Casa Blanca, EE UU no se volverá comunista”

En México se puede toquetear y acosar a la presidenta en la calle
Información General
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
Deportes
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
El Pincha se prepara para otro duelo crucial
El Lobo puso primera luego del gran triunfo
A todo o nada: ¿qué se jugarán Boca y River el domingo?
Policiales
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell
Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet
Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García
Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla