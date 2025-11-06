Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

El Mundo |Antes de asumir, dijo que no va a dejarse intimidar por el republicano. La furia del mandatario

Ya se le plantó a Trump: el electo alcalde de Nueva York le marcó la cancha al presidente

Zohran Mamdani tiene 34 años, es musulmán e hizo historia al convertirse en la persona más joven en alcanzar ese cargo en la Gran Manzana desde 1892

Ya se le plantó a Trump: el electo alcalde de Nueva York le marcó la cancha al presidente

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a miembros de su equipo / AFP

6 de Noviembre de 2025 | 01:21
Edición impresa

Ni bien amaneció el día después de su victoria, Zohran Mamdani ya estaba frente a las cámaras de Good Morning America con un tono que dejó a todos boquiabiertos: “Sus amenazas son inevitables, pero no tienen nada que ver con la seguridad. Tienen que ver con la intimidación”, disparó contra Donald Trump, quien había advertido que podría enviar la Guardia Nacional a Nueva York.

El flamante alcalde, de 34 años, no se achicó ante el magnate: “Si fuera por seguridad, habría desplegado la Guardia Nacional en los 10 estados con más crimen, y ocho de ellos son republicanos”.

El mensaje fue claro: Nueva York no se va a doblegar

El hijo de inmigrantes, musulmán, socialista y orgullosamente outsider, acaba de hacer historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el más joven desde 1892.

Zohran Mamdani no nació en Brooklyn ni en Queens, sino en Uganda, en el seno de una familia de origen indio. Llegó a Estados Unidos con solo siete años, y su historia es la de una generación que convirtió la marginación en poder político.

Su madre, la reconocida cineasta Mira Nair (La boda del Monsoon, Salaam Bombay!), y su padre, el académico Mahmood Mamdani, le transmitieron una mirada cosmopolita y crítica. Pero el joven Zohran tomó su propio camino: fue rapero —bajo el alias Young Cardamom—, activista en campañas barriales y finalmente legislador estatal por Queens.

En 2020 ya agitaba la bandera de un “socialismo neoyorquino” cuando muchos todavía lo tomaban como una extravagancia. Hoy, ese movimiento lo llevó a gobernar una ciudad de 8,5 millones de habitantes y un presupuesto que supera al de varios países latinoamericanos.

LE PUEDE INTERESAR

Los triunfos de demócratas que son una advertencia para Trump

LE PUEDE INTERESAR

“Mientras yo esté en la Casa Blanca, EE UU no se volverá comunista”

Un choque anunciado

Mientras Mamdani celebraba una victoria histórica con récord de participación —más de 2 millones de votantes, la mayor asistencia desde 1969—, en Washington el malhumor era evidente.

Donald Trump, en plena pulseada con los alcaldes demócratas, había advertido que podría usar “todas las herramientas disponibles” para garantizar el orden en la ciudad.

La respuesta de Mamdani fue un golpe directo: “Haré de Nueva York una ciudad a prueba de Trump”.

Su plan incluye un aumento de los impuestos a las grandes fortunas y a las corporaciones más poderosas, con el objetivo de financiar guarderías gratuitas, vivienda asequible y transporte público sin costo. Solo con eso, calcula, podrá recaudar 9 mil millones de dólares adicionales.

Pero su proyecto no solo es económico: es ideológico. En sus discursos, Mamdani suele repetir que “no debería haber multimillonarios” y que “la propiedad privada debe repensarse”. Frases que, previsiblemente, enfurecieron a la derecha estadounidense y en especial a Trump.

Idolatrado y demonizado

Para el vicepremier italiano Matteo Salvini, su elección es “una locura de la izquierda global”.

Para millones de jóvenes progresistas, en cambio, Mamdani es un símbolo: el político que se atrevió a decir “Palestina libre” en una ciudad donde eso suele costar votos.

Él mismo intenta calmar las aguas: “Seré el alcalde de todos, incluyendo a los judíos que no me votaron. Mi responsabilidad es con los 8,5 millones de neoyorquinos”.

El propio Trump ya lo bautizó como “el pequeño comunista”, y sus detractores lo acusan de ser “el alcalde del TikTok”. Pero Mamdani sonríe ante las cámaras y contesta con ironía:

“Prefiero que me llamen socialista a que me llamen indiferente”.

Una nueva era para Nueva York

Zohran Mamdani promete “una ciudad más justa, más humana y más difícil de comprar”.

Sus seguidores lo comparan con figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders o incluso Sadiq Khan, el alcalde de Londres. Él, sin embargo, se define de otra forma: “No soy un símbolo. Soy un trabajador público. Estoy aquí para que Nueva York vuelva a pertenecerle a su gente”.

El 1 de enero asumirá oficialmente el cargo y se espera un acto multitudinario en Times Square.

El telón de fondo será inevitable: un choque frontal entre el nuevo alcalde socialista y el presidente más impredecible del planeta. Y mientras el país se divide entre quienes lo ven como una esperanza y quienes lo señalan como un peligro, una certeza se impone: Nueva York vuelve a estar en el centro del huracán.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez: a qué viene y cómo será su estadía

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

El Pincha se prepara para otro duelo crucial

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria

Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Últimas noticias de El Mundo

Los triunfos de demócratas que son una advertencia para Trump

“Mientras yo esté en la Casa Blanca, EE UU no se volverá comunista”

En México se puede toquetear y acosar a la presidenta en la calle

Wall Street cambió el rojo por el verde
Policiales
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell
Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet
Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García
Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona
Información General
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
Deportes
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
El Pincha se prepara para otro duelo crucial
El Lobo puso primera luego del gran triunfo
A todo o nada: ¿qué se jugarán Boca y River el domingo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla