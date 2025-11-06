En México se puede toquetear y acosar a la presidenta en la calle

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
La imagen recorrió el mundo y desató indignación: un hombre alcoholizado se abalanzó sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la abrazó por detrás, le tocó la cadera y el pecho, e incluso intentó besarla en el cuello, mientras ella saludaba a la gente en la calle. Los encargados de su seguridad se “durmieron una larga siesta” y todo quedó registrado en video.
El episodio ocurrió cerca del Palacio Nacional. Sheinbaum caminaba entre simpatizantes cuando el agresor rompió el cordón de seguridad y se le pegó literalmente encima. Aturdida, la presidenta alcanzó a tomarse una foto con su atacante antes de que un guardia lo apartara.
“Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado... recién cuando vi los videos me di cuenta de lo que pasó”, admitió la mandataria con crudeza.
Sheinbaum presentó una denuncia penal. Y lanzó una frase que quedó grabada: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las demás mujeres mexicanas?”.
En un país donde el acoso y los feminicidios son moneda corriente, la escena expuso la violencia machista que enfrentan millones de mujeres. Organizaciones feministas, como Las Libres, advirtieron que el episodio “refleja lo que viven las mexicanas todos los días: hombres que creen que pueden tocarte sin permiso, sin miedo, sin consecuencias”.
El caso también desató polémica por la falta de control de su equipo de seguridad. En sus recorridas, Sheinbaum promueve una cercanía extrema con la gente: abrazos, selfies, besos y apretones de manos. Pero esa estrategia de “contacto directo” puede convertirse en una pesadilla.
“Es una táctica política que va en detrimento de su seguridad. Nadie revisa si las personas están ebrias, drogadas o armadas”, advirtió el analista de seguridad David Saucedo.
A pesar de las alertas, la mandataria se negó a reforzar su custodia: “Tenemos que estar cerca de la gente. Si no hay riesgo, seguiremos igual”, aseguró.
En México, los políticos con autos blindados y guardaespaldas suelen ser vistos como símbolos de arrogancia. Pero el exfiscal antidrogas Samuel González fue tajante: “Esto manda un mensaje peligroso: la jefa de Estado es vulnerable. Es muy preocupante”.
El video del acoso, reproducido millones de veces en redes, se convirtió en un símbolo de la impunidad machista. Y dejó una pregunta brutal flotando en el aire: si ni la presidenta puede caminar segura por la calle, ¿qué le queda al resto de las mujeres mexicanas?
