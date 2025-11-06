Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

El Mundo |Cuando superar todos los límites parece natural

En México se puede toquetear y acosar a la presidenta en la calle

En México se puede toquetear y acosar a la presidenta en la calle

El acosador, intentando besar a Claudia Sheinbaum / video

6 de Noviembre de 2025 | 01:18
Edición impresa

La imagen recorrió el mundo y desató indignación: un hombre alcoholizado se abalanzó sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la abrazó por detrás, le tocó la cadera y el pecho, e incluso intentó besarla en el cuello, mientras ella saludaba a la gente en la calle. Los encargados de su seguridad se “durmieron una larga siesta” y todo quedó registrado en video.

El episodio ocurrió cerca del Palacio Nacional. Sheinbaum caminaba entre simpatizantes cuando el agresor rompió el cordón de seguridad y se le pegó literalmente encima. Aturdida, la presidenta alcanzó a tomarse una foto con su atacante antes de que un guardia lo apartara.

“Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado... recién cuando vi los videos me di cuenta de lo que pasó”, admitió la mandataria con crudeza.

“Si esto le hacen a la presidenta…”

Sheinbaum presentó una denuncia penal. Y lanzó una frase que quedó grabada: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las demás mujeres mexicanas?”.

En un país donde el acoso y los feminicidios son moneda corriente, la escena expuso la violencia machista que enfrentan millones de mujeres. Organizaciones feministas, como Las Libres, advirtieron que el episodio “refleja lo que viven las mexicanas todos los días: hombres que creen que pueden tocarte sin permiso, sin miedo, sin consecuencias”.

Una presidenta vulnerable

El caso también desató polémica por la falta de control de su equipo de seguridad. En sus recorridas, Sheinbaum promueve una cercanía extrema con la gente: abrazos, selfies, besos y apretones de manos. Pero esa estrategia de “contacto directo” puede convertirse en una pesadilla.

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street cambió el rojo por el verde

LE PUEDE INTERESAR

Del sueño de tener su 15º hijo a los 65, a una pelea que cruzó los límites

“Es una táctica política que va en detrimento de su seguridad. Nadie revisa si las personas están ebrias, drogadas o armadas”, advirtió el analista de seguridad David Saucedo.

A pesar de las alertas, la mandataria se negó a reforzar su custodia: “Tenemos que estar cerca de la gente. Si no hay riesgo, seguiremos igual”, aseguró.

En México, los políticos con autos blindados y guardaespaldas suelen ser vistos como símbolos de arrogancia. Pero el exfiscal antidrogas Samuel González fue tajante: “Esto manda un mensaje peligroso: la jefa de Estado es vulnerable. Es muy preocupante”.

El video del acoso, reproducido millones de veces en redes, se convirtió en un símbolo de la impunidad machista. Y dejó una pregunta brutal flotando en el aire: si ni la presidenta puede caminar segura por la calle, ¿qué le queda al resto de las mujeres mexicanas?

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez: a qué viene y cómo será su estadía

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina

Los bancos sin atención presencial en la Región

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Últimas noticias de El Mundo

Ya se le plantó a Trump: el electo alcalde de Nueva York le marcó la cancha al presidente

Los triunfos de demócratas que son una advertencia para Trump

“Mientras yo esté en la Casa Blanca, EE UU no se volverá comunista”

Wall Street cambió el rojo por el verde
Policiales
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell
Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet
Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García
Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona
Información General
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
Deportes
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
El Pincha se prepara para otro duelo crucial
El Lobo puso primera luego del gran triunfo
A todo o nada: ¿qué se jugarán Boca y River el domingo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla