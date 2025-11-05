El operativo para extraditar a Fred Machado a Estados Unidos llegó a Ezeiza

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y financista de la campaña del diputado presidencial de José Luis Espert, será extraditado hoy a los Estados Unidos, según informaron fuentes oficiales. Será en el vuelo UA 818 de United Airlines, que partirá desde el Aeropuerto de Ezeiza a las 22 a Houston.

Machado es investigado por la Justicia estadounidense, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas en el exterior y en la Argentina.

En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición. Tras el escándalo con Espert, la Corte Suprema de Justicia autorizó dicha solicitud, por lo que el empresario aeronáutico fue trasladado a Buenos Aires para ser entregado a las autoridades norteamericanas.

Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables.

Esta situación derivó a que el legislador libertario no solo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funcionen dentro del Congreso Nacional, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.