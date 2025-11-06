Los triunfos de demócratas que son una advertencia para Trump

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner
De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias
Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Mauricio Macri no se siente cómodo en el lugar que lo coloca el Presidente
La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico
Otra vez las aguas inundan la llanura fértil de la Provincia
El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Además de Nueva York, que eligió al musulmán Zohran Mamdani como su nuevo alcalde (ver aparte), los demócratas ganaron dos importantes gobernaciones estatales, una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones legislativas de medio mandato en 2026.
Los demócratas se impusieron en las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey, resultado que esboza un cambio en el ánimo político del país, que en 2026 irá a las urnas con el control del Congreso en juego.
Tras conocer los resultados, Trump se sacudió del revés electoral republicano.
“‘Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones’, según encuestadores”, escribió en su plataforma Truth Social.
Si bien Mamdani acaparó los titulares, las elecciones a la gobernación de Nueva Jersey y Virginia también son indicadores del clima político, casi diez meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca.
La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses.
LE PUEDE INTERESAR
“Mientras yo esté en la Casa Blanca, EE UU no se volverá comunista”
LE PUEDE INTERESAR
En México se puede toquetear y acosar a la presidenta en la calle
Sherrill, una expiloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y exasambleísta estatal Jack Ciattarelli, respaldado por Trump. Y en Virginia, la demócrata Abigail Spanberger fue elegida gobernadora del estado.
Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin en los últimos cuatro años.
En otra victoria significativa para los demócratas, los votantes de California también aprobaron una propuesta para rediseñar los distritos electorales en un intento por neutralizar los esfuerzos de manipulación electoral ordenados por Trump en otros estados, que le habrían dado ventaja en las legislativas de 2026.
“Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero el futuro parece un poco más brillante”, reaccionó el expresidente demócrata Barack Obama.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí