Los triunfos de demócratas que son una advertencia para Trump

Además de Nueva York, que eligió al musulmán Zohran Mamdani como su nuevo alcalde (ver aparte), los demócratas ganaron dos importantes gobernaciones estatales, una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones legislativas de medio mandato en 2026.

Los demócratas se impusieron en las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey, resultado que esboza un cambio en el ánimo político del país, que en 2026 irá a las urnas con el control del Congreso en juego.

Tras conocer los resultados, Trump se sacudió del revés electoral republicano.

“‘Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones’, según encuestadores”, escribió en su plataforma Truth Social.

Victorias en Nueva Jersey, Virginia y California

Si bien Mamdani acaparó los titulares, las elecciones a la gobernación de Nueva Jersey y Virginia también son indicadores del clima político, casi diez meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca.

La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses.

Sherrill, una expiloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y exasambleísta estatal Jack Ciattarelli, respaldado por Trump. Y en Virginia, la demócrata Abigail Spanberger fue elegida gobernadora del estado.

Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin en los últimos cuatro años.

En otra victoria significativa para los demócratas, los votantes de California también aprobaron una propuesta para rediseñar los distritos electorales en un intento por neutralizar los esfuerzos de manipulación electoral ordenados por Trump en otros estados, que le habrían dado ventaja en las legislativas de 2026.

“Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero el futuro parece un poco más brillante”, reaccionó el expresidente demócrata Barack Obama.