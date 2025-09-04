Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |JUICIO POR GOLPISMO

La defensa de Bolsonaro pide su absolución

4 de Septiembre de 2025 | 02:48
Edición impresa

La absolución de Jair Bolsonaro es “imperiosa”, sostuvo ayer su abogado en la última intervención de la defensa antes de que la Corte Suprema de Brasil dictamine si el expresidente tramó un golpe de Estado. El máximo tribunal dará su veredicto la semana próxima en el juicio que define si el líder de ultraderecha intentó aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. “La absolución es imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus”, dijo el abogado Paulo Cunha Bueno ante los jueces en Brasilia, aludiendo al escándalo de principios del siglo XX en Francia que pasó a la historia como símbolo de la parcialidad judicial.

 

