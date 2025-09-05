Maduro, un “fugitivo de la justicia estadounidense” para Washington

VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció ayer una ayuda de casi 20 millones de dólares a Ecuador para enfrentar la violencia de numerosas bandas narcotraficantes y designó a dos de ellas como organizaciones terroristas.
En una visita a Quito, el secretario estadounidense estrechó lazos con el gobierno de su aliado Daniel Noboa en la lucha contra el tráfico de droga y subió el tono contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien llamó “fugitivo de la justicia estadounidense”.
Fuertemente escoltado en el palacio presidencial, Rubio anunció que Estados Unidos proporcionaría casi 20 millones de dólares en ayuda para la seguridad, incluidos seis millones en drones.
También señaló que Estados Unidos va a designar a los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras, lo que las colocaría directamente en el punto de mira de Estados Unidos.
Noboa ha desplegado a las fuerzas armadas para combatir a los grupos criminales que en los últimos años transformaron a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América Latina. En sus declaraciones, Rubio calificó a las bandas de “animales salvajes” y aseguró que Estados Unidos ayudará a Ecuador a doblegarlos. “Esta administración lo está afrontando como nunca antes”, añadió.
Noboa y Rubio nacieron en Miami y coinciden en sus críticas vehementes contra los dirigentes de izquierda en América Latina.
La visita de Rubio a Ecuador ocurrió dos días después de que fuerzas estadounidenses informaran sobre la destrucción de una lancha en el Caribe presuntamente utilizada para el tráfico de drogas por una banda de Venezuela.
Según Trump, la operación dejó 11 muertos. Por ese hecho, el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales.
El secretario de Estado advirtió que habrá más ataques.
