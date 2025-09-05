Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |ASÍ LO CALIFICÓ EL SECRETARIO DE ESTADO DE EE UU, MARCO RUBIO

Maduro, un “fugitivo de la justicia estadounidense” para Washington

Maduro, un “fugitivo de la justicia estadounidense” para Washington
5 de Septiembre de 2025 | 02:42
Edición impresa

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció ayer una ayuda de casi 20 millones de dólares a Ecuador para enfrentar la violencia de numerosas bandas narcotraficantes y designó a dos de ellas como organizaciones terroristas.

En una visita a Quito, el secretario estadounidense estrechó lazos con el gobierno de su aliado Daniel Noboa en la lucha contra el tráfico de droga y subió el tono contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien llamó “fugitivo de la justicia estadounidense”.

Fuertemente escoltado en el palacio presidencial, Rubio anunció que Estados Unidos proporcionaría casi 20 millones de dólares en ayuda para la seguridad, incluidos seis millones en drones.

También señaló que Estados Unidos va a designar a los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras, lo que las colocaría directamente en el punto de mira de Estados Unidos.

Noboa ha desplegado a las fuerzas armadas para combatir a los grupos criminales que en los últimos años transformaron a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América Latina. En sus declaraciones, Rubio calificó a las bandas de “animales salvajes” y aseguró que Estados Unidos ayudará a Ecuador a doblegarlos. “Esta administración lo está afrontando como nunca antes”, añadió.

Noboa y Rubio nacieron en Miami y coinciden en sus críticas vehementes contra los dirigentes de izquierda en América Latina.

LE PUEDE INTERESAR

El ejército israelí controla el 40% de Ciudad de Gaza, según dijo

LE PUEDE INTERESAR

La bolsa de Nueva York volvió a teñirse de “verde esperanza”

La visita de Rubio a Ecuador ocurrió dos días después de que fuerzas estadounidenses informaran sobre la destrucción de una lancha en el Caribe presuntamente utilizada para el tráfico de drogas por una banda de Venezuela.

Según Trump, la operación dejó 11 muertos. Por ese hecho, el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales.

El secretario de Estado advirtió que habrá más ataques.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
+ Leidas

Hourcade: “El único camino es el diálogo”

Cagliardi: “Hay que ponerle un freno a Milei”

VIDEO.- Una despedida perfecta

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera

Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

El riesgo país sigue alto y hubo más intervención
Últimas noticias de El Mundo

Advertencia de Trump: tarifas o “catástrofe económica”

Curiosa charla de Putin y Xi sobre la inmortalidad

El ejército israelí controla el 40% de Ciudad de Gaza, según dijo

La bolsa de Nueva York volvió a teñirse de “verde esperanza”
Información General
Fenómeno climático: por qué se demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento
Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años
Deportes
VIDEO.- Una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje
Policiales
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
La ex de Herman Krause acataría la orden judicial
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla