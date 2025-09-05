El ejército israelí controla el 40% de Ciudad de Gaza, según dijo

El ejército israelí afirmó ayer que controla el 40% de Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, después de una jornada con más de 60 muertos en toda la Franja, según la Defensa Civil local.

Casi dos años después del inicio de la guerra, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí intensificó en las últimas semanas sus bombardeos y operaciones terrestres en Ciudad de Gaza.

Sin embargo, ni el ejército ni el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu anunciaron públicamente el inicio de la gran ofensiva para tomar la ciudad, prevista en un plan aprobado en agosto. El ejército israelí controla actualmente alrededor del 75% de la Franja de Gaza, un territorio de 365 km2 bajo su asedio desde el inicio del conflicto. La ONU ha declarado allí una situación de hambruna, lo que Israel niega.