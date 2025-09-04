Las víctimas de Epstein y una lista de abusadores sexuales

Víctimas del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein dijeron que preparan una lista de allegados suyos que abusaron de menores de edad.

El presidente Donald Trump, quien fuera amigo cercano del difunto financiero, intentó, mientras tanto, calmar el furor político sobre el caso Epstein. “Esto es una patraña demócrata sin fin”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

“Intentan que la gente hable de algo que es totalmente irrelevante para el éxito que hemos tenido como nación desde que soy presidente”, afirmó.

Los comentarios de Trump coincidieron con la conferencia de prensa de víctimas de Epstein en las escaleras del Capitolio en Washington, en la que algunas hablaron públicamente por primera vez sobre los abusos sexuales sufridos.

Exigieron mayor transparencia del Departamento de Justicia y la divulgación de todos los archivos de la investigación del caso.

“No hay ninguna patraña. El abuso fue real”, declaró Haley Robson, reclutada para dar masajes sexuales a Epstein cuando tenía 16 años. Epstein murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual de menores.

Muchos partidarios de Trump se indignaron luego de que el FBI y el Departamento de Justicia declararon en julio que Epstein se había suicidado, que no había chantajeado a ninguna figura prominente y que no llevaba una “lista de clientes”.