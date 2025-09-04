Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |San Carlos

Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía

Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía

En San Carlos también se extiende la ola de violencia y delito / web

4 de Septiembre de 2025 | 04:30
Edición impresa

Un violento episodio se registró en la madrugada del pasado lunes 1º de septiembre en un sector de San Carlos, cuando un grupo de hombres atacó la vivienda de un joven policía de 23 años.

Según pudo saber este diario, el hecho tuvo lugar en la intersección de las calles 149 y 530.

Pasada la una de la mañana, los agresores pusieron en marcha su estrategia de ataque e intimidación. La misma consistió en arrojar piedras y objetos contundentes contra la fachada, generando destrozos y pánico en el interior de la casa.

En medio de la agresión, la víctima escuchó varias detonaciones que interpretó como disparos de arma de fuego.

Aunque no se hallaron impactos en la construcción, el sonido retumbó en todo un barrio que a esa hora se encontraba descansando. Los estruendos no hicieron otra cosa que reforzar la sensación de amenaza.

Según el testimonio, el joven temió por su vida y por la de su familia mientras el ataque se prolongaba.

LE PUEDE INTERESAR

Defendió a su novia de un delincuente y lo mató

LE PUEDE INTERESAR

A punta de pistola, someten a una abuela y le roban

Los delincuentes no ingresaron al domicilio ni sustrajeron pertenencias, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una represalia vinculada a conflictos personales previos.

La violencia desplegada, la acción en grupo y las detonaciones habrían tenido como único objetivo intimidar.

Los atacantes lograron escapar sin ser identificados.

Hasta el momento, no se cuentan con descripciones claras sobre su aspecto físico o vestimenta. En ese marco, la policía aguarda el resultado de las pericias realizadas en las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho fue caratulado como daño y abuso de arma, y las investigaciones apuntan a esclarecer los antecedentes de la víctima que podrían haber motivado el episodio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Colapinto: golpe de escena tras la mejor carrera del año

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

El último baile: la Selección de Messi, en acción

Insultos, choques, corridas y un notero herido

La reacción de operadores y bancos

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

Milei defendió a su hermana y habló de un “empate técnico”
Últimas noticias de Policiales

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro

Defendió a su novia de un delincuente y lo mató

A punta de pistola, someten a una abuela y le roban

Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Espectáculos
“La quimera del oro”: el filme definitivo de Chaplin cumple un siglo y vuelve al cine
Más estrenos: termina “El Conjuro” y llegan amores modernos y cine nacional con Oreiro
Mister debuta con los Misterios, un grupo formado entre vinos y canciones
“Siempre lo persiguió”: el romance de Bal, en la mira
Desde Venecia, Hendler llamó al cine a “resistir”
Deportes
El último baile: la Selección de Messi, en acción
“Va a ser un partido especial, emotivo y lindo”
Cómo le fue a la Pulga cuando le tocó enfrentar a la Vinotinto
Para evitar desbordes, un fuerte Operativo
Uruguay, Colombia y Paraguay se quieren asegurar jugar el Mundial
La Ciudad
Inflación local: 2,1 % en agosto; alimentos y combustible empujan la suba
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
El teatro local ya sube a escena en Nueva York
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Reconocimiento a industrias de la Ciudad
Información General
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla