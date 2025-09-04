Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía

En San Carlos también se extiende la ola de violencia y delito / web

Un violento episodio se registró en la madrugada del pasado lunes 1º de septiembre en un sector de San Carlos, cuando un grupo de hombres atacó la vivienda de un joven policía de 23 años.

Según pudo saber este diario, el hecho tuvo lugar en la intersección de las calles 149 y 530.

Pasada la una de la mañana, los agresores pusieron en marcha su estrategia de ataque e intimidación. La misma consistió en arrojar piedras y objetos contundentes contra la fachada, generando destrozos y pánico en el interior de la casa.

En medio de la agresión, la víctima escuchó varias detonaciones que interpretó como disparos de arma de fuego.

Aunque no se hallaron impactos en la construcción, el sonido retumbó en todo un barrio que a esa hora se encontraba descansando. Los estruendos no hicieron otra cosa que reforzar la sensación de amenaza.

Según el testimonio, el joven temió por su vida y por la de su familia mientras el ataque se prolongaba.

Los delincuentes no ingresaron al domicilio ni sustrajeron pertenencias, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una represalia vinculada a conflictos personales previos.

La violencia desplegada, la acción en grupo y las detonaciones habrían tenido como único objetivo intimidar.

Los atacantes lograron escapar sin ser identificados.

Hasta el momento, no se cuentan con descripciones claras sobre su aspecto físico o vestimenta. En ese marco, la policía aguarda el resultado de las pericias realizadas en las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho fue caratulado como daño y abuso de arma, y las investigaciones apuntan a esclarecer los antecedentes de la víctima que podrían haber motivado el episodio.