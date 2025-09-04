Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
El Súper Cartonazo se agranda: más premios y un auto 0 km en juego
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
¿Habrá clases en las escuelas de La Plata donde haya votaciones este domingo?
Horas cruciales ante un posible encuentro de Krause y sus hijos
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Actividades: feria y recitales en Meridiano V, concursos literarios
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Una previa del acto con un fuerte clima de tensión y graves acusaciones
La Corte falló contra Camioneros por el bloqueo a una empresa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un violento episodio se registró en la madrugada del pasado lunes 1º de septiembre en un sector de San Carlos, cuando un grupo de hombres atacó la vivienda de un joven policía de 23 años.
Según pudo saber este diario, el hecho tuvo lugar en la intersección de las calles 149 y 530.
Pasada la una de la mañana, los agresores pusieron en marcha su estrategia de ataque e intimidación. La misma consistió en arrojar piedras y objetos contundentes contra la fachada, generando destrozos y pánico en el interior de la casa.
En medio de la agresión, la víctima escuchó varias detonaciones que interpretó como disparos de arma de fuego.
Aunque no se hallaron impactos en la construcción, el sonido retumbó en todo un barrio que a esa hora se encontraba descansando. Los estruendos no hicieron otra cosa que reforzar la sensación de amenaza.
Según el testimonio, el joven temió por su vida y por la de su familia mientras el ataque se prolongaba.
LE PUEDE INTERESAR
Defendió a su novia de un delincuente y lo mató
LE PUEDE INTERESAR
A punta de pistola, someten a una abuela y le roban
Los delincuentes no ingresaron al domicilio ni sustrajeron pertenencias, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una represalia vinculada a conflictos personales previos.
La violencia desplegada, la acción en grupo y las detonaciones habrían tenido como único objetivo intimidar.
Los atacantes lograron escapar sin ser identificados.
Hasta el momento, no se cuentan con descripciones claras sobre su aspecto físico o vestimenta. En ese marco, la policía aguarda el resultado de las pericias realizadas en las cámaras de seguridad de la zona.
El hecho fue caratulado como daño y abuso de arma, y las investigaciones apuntan a esclarecer los antecedentes de la víctima que podrían haber motivado el episodio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí