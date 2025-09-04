El Gobierno le apuntó a un banco chino por la disparada del dólar

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, acusó a un "banco chino" de haber hecho subir el precio del dólar el lunes pasado hasta rozar los $1.400.

Previo al anuncio sobre la intervención en el mercado de cambios por parte del Gobierno, el secretario de Finanzas realizó una declaración con respecto al alza que recibió la divisa estadounidense en la rueda del lunes. Sin mencionarlo, Quirno se refirió al banco ICBC, que actualmente es el único banco de origen chino que opera en el país, al que acusó de haber aumentado el precio de dólar en torno a unos $40, rozando los $1.400.

"El lunes, durante dos horas, con 30 millones de dólares, un banco de origen chino levantó el precio del dólar $40 con un volumen muy chico", aseguró el funcionario.

Además, reafirmó que "no hay ninguna rotura del esquema cambiario, ni del esquema de bandas. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda y seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Nada ha cambiado".

Frente a la acusación de Quirno, el banco asiático detalló públicamente que se muestra optimista frente a las medidas "enfocadas en el crecimiento del país".

"Lo que sí podemos decir es lo siguiente: operamos en el mercado hace muchos años, con idoneidad y respeto por las normas regulatorias. Seguiremos apoyando y acompañando las medidas enfocadas en el crecimiento del país", puntualizaron.