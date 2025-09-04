La reacción de operadores y bancos

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
La pregunta apareció en un chat de WhatsApp entre dos gerentes de bancos apenas se conoció que el Tesoro empezó a vender dólares para “aportar liquidez”. La explicación oficial contrastó con la crudeza de los pasillos financieros: “No sale como querían, van a poner los dólares que hagan falta para llegar a octubre”.
En la city tradujeron el movimiento como un blanqueo de una operatoria ya en marcha.
“Supongo que también con la intención de dar una señal al mercado y de esa forma tener que vender menos”, deslizó un banquero privado. Los cálculos de las mesas de dinero hablaron de un “piso” de U$S100 millones vendidos el martes, una de las municiones más gruesas de las últimas semanas. Desde el 11 de agosto se habían detectado operaciones por U$S354 millones. Pero el mercado no acompañó.
“No fue buena la reacción del mercado”, reconocieron en una de las principales sociedades de Bolsa. Otro agente fue más directo: “El votante mira el precio del dólar, por eso tratan de domarlo. Creo que es el único objetivo, al menos hasta el lunes”.
El trasfondo es claro: la dolarización avanza sin freno. Desde abril a julio, el sector privado compró divisas por U$S14.700 millones y la proyección para fin de año llega a U$S28.000 millones.
“Te quedaste sin oferta del agro, el sector externo está tenso, no vieron la dolarización de portafolio”, ironizaron en un banco extranjero.
Sólo el 20% de esos dólares quedó en los depósitos. El resto se fue a cajas fuertes y colchones, dijeron operadores financieros.
