Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

Estudiantes se prepara para comenzar el 2026 a todo ritmo, y mantener la vara de finales de este año donde lo cerró de una manera soñada. Pero para eso, los dirigentes junto al cuerpo técnico siguen trabajando en el armado del equipo, tanto en salidas como ventas. Con estos condimentos, Román Gómez está cada vez más cerca se continuar su carrera en Brasil y Zaid Romero de pegar la vuelta a City Bell.
Se viene una temporada cargada de compromisos para Estudiantes, donde disputará siete competencias durante el nuevo calendario, contando los torneos nacionales y el máximo certamen continental. Por eso, Eduardo Domínguez busca equilibrar las cargas y contar con jugadores que estén a la altura de las circunstancias.
Como ya informó este matutino hace algunos días, el Bahía de Brasil viene a la carga por el lateral derecho de 21 años, de gran desempeño en la temporada que finalizó con dos estrellas para el Pincha. Por su parte, desde el Tricolor, tienen preparada una oferta mayor a los 3 millones de dólares para hacerse de los servicios del marcador de punta. Un dinero fresco, que viene como anillo al dedo en tiempos donde el Club albirrojo busca acomodar sus arcas.
De esta forma, la salida del nacido en Quilmes a la “Tierra de la Alegría” esta muy avanzada, ya que hay un rédito desde las dos partes, tanto de la Institución como del futbolista. De concretarse esta transacción, Estudiantes no descarta salir al mercado en busca de un reemplazante.
Por otro lado, se encuentra el caso de un viejo conocido como Zaid Romero, quien actualmente se desempeña en el Brujas de Bélgica. El futbolista no viene sumando los minutos deseados en el conjunto capitalino del noroeste del país europeo, y es por eso que no ve con malos ojos regresar a la Ciudad de las diagonales.
El futbolista dejó en claro su deseo de pegar la vuelta, además de la tentación de jugar la Copa Libertadores. Mientras que desde Estudiantes son optimistas que el zurdo de 26 años pueda sumarse a la pretemporada. El futuro del defensor central se define en los primeros días de enero.
