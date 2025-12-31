Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención, cambió el pronóstico del tiempo para La Plata! Anuncian chaparrones este miércoles 31 de diciembre y activan el alerta amarillo por el calor

31 de Diciembre de 2025 | 09:22

El Servicio meteorológico Nacional (SMN) cambió el pronóstico del tiempo para La Plata en las últimas horas. Es que en las actualizaciones de este miércoles 31 de diciembre anuncian que hoy a la tarde podrían registrarse chaparrones, en medio de una ola de calor sofocante.

Las chances son de un 40%, pero ponen en alerta a los platenses que están organizando la cena de Fin de Año. Además para la noche son bajas las probabilidades de lluvias, ya que se ubican en un 10%.

Pero además se activó el alerta amarillo por el calor, el cual supone un "efecto leve a moderado en la salud". Se indica que las altas temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

En ese marco, para después del mediodía se espera que la temperatura toque los 38º, aunque estiman que la sensación térmica podría alcanzar los 40º. Mientras que a la noche seguirá el calor porque se anuncia que el termómetro no bajará de los 30º.

Cómo sigue el tiempo en La Plata

El SMN indica que mañana, primer día del año, llegaría un poco de alivio a La Plata. En sus pronósticos marca que la máxima estaría en los 28º, y la mínima en los 18º.

Para el viernes y sábado, las temperaturas rondarán entre los 25 y 26 grados, y recién subiría un poco el domingo.

Cabe destacar que a lo largo de la jornada y cada dos o tres horas, el organismo elabora un ranking de temperaturas con las regiones más calurosas del país. En el caso de La Plata, ayer ocupó el segundo lugar del país en la tabla correspondiente a las 8 de la mañana, con 31.5 grados.

Con el correr de las horas, esta Región fue bajando en el ranking, aunque la temperatura fue subiendo. Por ejemplo a las 17, con 35.8 grados, se ubicó por abajo de la posición 15. 

Entre las provincias más repetidas en la cima de este ranking figuraron Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo los últimos días del 2025 con temperaturas de verano intensas y una máxima superior a los 35 grados.

ADVERTENCIA médica por el calor

El colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre los riesgos del temido golpe de calor, el cual constituye una emergencia médica.

Entre los signos de alarma se encuentran la temperatura corporal superior a 39 grados, la piel roja, caliente y seca, el dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas, confusión, desorientación o pérdida del conocimiento. Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe llamar de inmediato al servicio de emergencias, trasladar a la persona a un lugar fresco y sombreado, intentar disminuir la temperatura corporal con paños fríos o mojando la ropa, y no administrar medicamentos antifebriles.

 

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

