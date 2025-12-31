Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

La comunidad educativa del tradicional Colegio Universitas de La Plata se enteró ayer de la grave noticia de que las autoridades institucionales ordenaron el cierre definitivo del nivel primario. Debido a esta decisión, los alumnos de ese universo escolar —que abarca de 1º a 6º grado— se estarían quedando fuera del ciclo lectivo 2026. Además, trascendió que unos 17 docentes habrían sido despedidos.

Según los padres, ni bien tomaron conocimiento de la drástica determinación, los grupos de WhatsApp se revolucionaron en medio de un clima de incertidumbre. En tanto, según se informó se realizó una convocatoria para hoy con el fin de solicitar explicaciones a las autoridades.

A raíz de esta situación, un importante número de padres se congregó en la puerta del colegio, situado en 59 entre 6 y 7. Mientras exigían explicaciones sobre la medida, ante el temor de que sus hijos resulten perjudicados en su escolarización, señalaron que se habría llevado a cabo una reunión entre el representante legal de la institución e inspectores del sistema de educación privada.

Una madre que dialogó con este diario desde la puerta del establecimiento aseguró: “Nos enteramos de que cerraron la escuela por una publicación de Facebook, pero a nosotros la institución no nos comunicó nada”. Por esa razón, calificó el proceder institucional como “una locura y una irresponsabilidad”.

“Cuando vimos la publicación, enviamos un mensaje de WhatsApp al colegio, pero nadie dio una respuesta”, recordó la mujer. Y agregó: “Hoy -por ayer- vinimos muchos padres. A los que fueron recibidos se les comunicó que vayan buscando escuela para sus hijos, con lo cual la versión es cierta. Todavía no informaron nada oficialmente. Es de no creer que suceda esto”.

Según los testimonios, los directivos argumentaron que la decisión era irreversible por motivos financieros.

Este diario advirtió esta semana sobre la crítica situación que atraviesan distintos colegios privados, que incluso enfrentan el riesgo de cierre.