Adiós al Rey Giorgio Armani: elegancia desenfadada

El diseñador italiano inauguró a nivel internacional un estilo para el vestir masculino que marcó una era. Dejó detrás un imperio y una marca reconocible a nivel global
Giorgio Armani, el diseñador italiano que convirtió el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda valorado en miles de millones de dólares, ha muerto, confirmó su casa de moda. Tenía 91 años.
Uno de los nombres y rostros más reconocibles en la industria de la moda global, se perdió la Semana de la Moda de Milán en junio de 2025 por primera vez durante las presentaciones de la moda masculina Primavera-Verano 2026 para recuperarse de una enfermedad no revelada. Y estaba planeando un evento importante para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán este mes.
Comenzando con una chaqueta sin forro, un simple par de pantalones y una paleta urbana, Armani puso el estilo italiano listo para llevar en el mapa de la moda internacional a finales de la década de 1970, creando una silueta relajada instantáneamente reconocible que ha impulsado la casa de moda durante medio siglo.
Desde la oficina ejecutiva hasta la pantalla de Hollywood, Armani vistió a los ricos y famosos con estilos clásicos y confeccionados, elaborados en telas súper suaves y tonos apagados. Sus elegantes trajes de etiqueta y deslumbrantes vestidos de noche a menudo se robaban el espectáculo en las alfombras rojas de la temporada de premios.
Al momento de su muerte, Armani había construido un imperio valorado en más de 10.000 millones de dólares, que junto con la ropa incluía accesorios, muebles para el hogar, perfumes, cosméticos, libros, flores e incluso chocolates, clasificándolo entre los 200 multimillonarios más ricos del mundo, según Forbes.
El diseñador también era propietario de varios bares, clubes, restaurantes y su propio equipo de baloncesto EA7 Emporio Armani Milán, mejor conocido como Olympia Milano. Además diseñó los uniformes para el equipo olímpico italiano en varias ocasiones, incluyendo los Juegos Olímpicos de París 2024.
Marcela Morelo: "La música acompaña, sana, une"
"Fue un negocio": Pamela Anderson y Liam Neeson engañaron a todos
Armani abrió más de 20 restaurantes desde Milán hasta Tokio desde 1998, y dos hoteles, uno en Dubái en 2009 y otro en Milán, en 2010.
En la conversación, la sonrisa encantadora del diseñador y sus modales exquisitamente afables desmentían al duro hombre de negocios que había debajo, capaz de convertir el talento creativo en un imperio de la moda valorado en miles de millones de dólares. Nunca hizo una fusión ni una venta, Re Giorgio (Rey Jorge) como lo llaman los italianos, siempre fue su propio jefe.
Armani, rodeado de modelos vestidas por él: se consagró como modisto masculino pero cruzó luego a la moda femenina
Armani con Naomi Campbell: giorgio fue rey en los 90
