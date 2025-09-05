Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”

Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
A dos años de iniciar un interminable reclamo judicial contra su ex, la rubia contó que la justicia se inclinó a su favor
A más de dos años de haber iniciado un desgastante y prolongado reclamo judicial contra Martín Redrado, Luciana Salazar volvió a alzar la voz. Esta vez por un motivo clave en su lucha, ya que se confirmó el fallo favorable de la Justicia en su reclamo en contra del economista por los pagos de la manutención de su hija, Matilda.
“No sabes lo que estoy llorando, no lo puedo creer. Tenía suspendida esta causa por la penal (…) Si bien la penal todavía falta lo último, que ya está también por tener sentencia próximamente, el juzgado civil levantó la suspensión y priorizó los derechos de Matilda, así que avanza la causa y ahora tiene que homologar”, explicó la modelo en los mensajes que intercambió con Paula Varela en “Intrusos”, en donde reveló la noticia. “Fueron muchos años de tortura”, agregó.
“Este paso es bastante definitivo a la hora de lograr lo que está buscando”, comentó la panelista, quien detalló sobre la causa: “La demanda consiste en que Martín se haga cargo de lo que firmó, que es mantener a la niña hasta los 18 años y pagar lo que debe, porque él venía pagando y dejó de hacerlo hace 2 o 3 años”.
Días atrás, antes de conocer este avance judicial, Luciana compartió la angustia que siente por todo este proceso con su expareja. “Vivo asfixiada porque él decidió tomar una venganza personal en mi contra atacando a una menor de edad”, disparó, sin filtros.
Según Luciana, todo comenzó con un compromiso que Redrado asumió voluntariamente: el de colaborar con los gastos de crianza de Matilda, la hija de Salazar. “Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es el pago de esas cuentas”, explicó.
Lejos de una disputa económica por cifras millonarias, el reclamo de Salazar se centra en lo básico. “No estoy pidiendo nada que no corresponda. Solo quiero que se cumpla lo que él mismo firmó. Es por el bienestar de mi hija”, afirmó.
