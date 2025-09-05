Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Decenas de estaciones de servicio afectadas

Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes

Se debió a problemas en el gasoducto Perito Moreno. Se esperaba que para hoy a la madrugada se normalice el expendio

Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes

una de las estaciones de servicio afectadas fue la de 7 y 66, frente a plaza españa / demian alday

5 de Septiembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

Otra vez las estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) tuvieron que interrumpir el expendio del fluido. Esta vez no fue el frío. Según fuentes consultadas por este diario, hubo inconvenientes en el Gasoducto Perito Moreno que obligaron a ponerle una pausa al servicio.

Anoche se aguardaba que el servicio se normalice en el transcurso de la madrugada de hoy, ya que se habría solucionado el problema en el gasoducto del sur del país.

“Una vez que Camuzzi ordena el cese del expendio hay que cumplirlo. De lo contrario, se pueden sufrir fuertes sanciones económicas”, dijo un estacionero que habló con este diario.

Uno de los primeros afectados por el corte en la venta del GNC fueron los taxistas y remiseros, quienes al momento de recargar el tanque no pudieron y como consecuencia se quedaron sin posibilidades de seguir trabajando.

“La Municipalidad debiera intervenir en estos casos con el objetivo de preservar el trabajo de gente que recauda apenas para comer”, dijo Juan Carlos Berón, titular del Sindicato Unión Conductores de Taxis.

Fuentes de Camuzzi confirmaron el cese momentáneo de la venta del fluido. “Problemas en el gasoducto Perito Moreno obligaron a cortar el servicio en clientes interrumpibles en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Aunque ya se solucionó y esta normalizándose la situación, faltan algunos aspectos para que se reúnan las condiciones necesarias para retomar la venta del GNC”.

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde

Por su parte, el titular de la Federación de Entidades del Combustible de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Basílico, dijo, al ser consultado por este diario, que “tras el corte del servicio, ordenado por Camuzzi, esperamos que pronto regrese el expendio del combustible. Se cree que pueda volver el expendio a la noche de hoy (por ayer) o bien en la madrugada de mañana (por hoy).

SURTIDORES CERRADOS

En la tarde de ayer se pudo observar que varias estaciones habían cerrado los surtidores de GNC, fundamentalmente en 7 y 66, frente a plaza España; y en 120 y 72. Las estaciones de 13 y 520 y la 19 y 520 tampoco tuvieron fluido para vender. Una situación similar se vivió en 122 y 46, diagonal 74 y 16 y en 72 y 24. Los conductores tuvieron que dar varias vueltas por la región, y sólo encontraron cupo en 19 y 72, 143 y 44, 520 y 161 y en 161 y puente Roma, de Berisso.

En la región hay más de 30 puntos de expendio de GNC. Cuando se dio la orden pausar la venta, sólo quedaron algunas estaciones con un poco de cupo para vender durante la jornada.

En la jornada de ayer, cuando comenzó el cese de la venta de GNC, se pensó que el frío había generado la medida. Sin embargo, al conocerse la información oficial sobre el origen de la interrupción de la venta, hubo cierto alivio en quienes tienen que cargar el combustible para poder trabajar.

ANTECEDENTES

No es la primera vez en lo que va del año que tuvo que interrumpirse el expendio de GNC. En junio y julio pasado, cuando comenzaron a sentirse las bajas temperaturas en la Ciudad, hubo varios días en los que se interrumpió la venta de GNC y eso desató el reclamo de los taxistas de la región. Incluso insistieron en una normativa para asegurar al menos una boca de expendio en situaciones de crisis para no agravar la situación del servicio de transporte que atraviesa desde hace varios años una profunda crisis. El año pasado también hubo varias jornadas sin venta de GNC, lo que desató numerosos inconvenientes en la Región.

El sorpresivo corte de la venta de GNC disparó la queja de taxistas por el impacto laboral

 

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

