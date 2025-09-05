Actividades: vivero, taller de memoria y concurso literario

VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera
Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Otro revés: media sanción al proyecto que pone límites al uso de los DNU
El presidente Milei y una gira relámpago por los Estados Unidos
No se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
VIDEO. “El Concejo de Ensenada es una escribanía del Ejecutivo”
La lista platense de Somos hizo un acto en el Club de los Abuelos
Una editorial “boutique” inauguró su nueva espacio en City Bell
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
Perdida de agua en Gonnet sin respuesta de Absa
A metros de 6 y 77, un bache que junta agua y tiene “jardín” propio
Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizante y mucho más. Contacto: 2215410311
Juegos, adivinanzas, acertijos y más actividades son las que se llevan a cabo en el Taller de Memoria, en el Círculo Recreativo Trevisano (calle 11 N° 320 entre 38 y 39), todos los jueves a las 16:30. Grupo no competitivo cuya coordinación está a cargo de Alba: 221 6089223.
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literaria Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución. Las bases están en redes sociales, pueden adquirirse en la sede cultural (La Merced N° 211), y también vía WhatsApp: 221 5673955.
