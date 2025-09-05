Actividades: vivero, taller de memoria y concurso literario

CONTACTOS

expo vivero en city bell

Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizante y mucho más. Contacto: 2215410311

taller de memoria en trevisano

Juegos, adivinanzas, acertijos y más actividades son las que se llevan a cabo en el Taller de Memoria, en el Círculo Recreativo Trevisano (calle 11 N° 320 entre 38 y 39), todos los jueves a las 16:30. Grupo no competitivo cuya coordinación está a cargo de Alba: 221 6089223.

Concurso literario en ensenada

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literaria Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución. Las bases están en redes sociales, pueden adquirirse en la sede cultural (La Merced N° 211), y también vía WhatsApp: 221 5673955.