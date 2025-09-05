El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor

Lejos de estar hablando de aquella película que causó el escándalo del “Paltagate” entre la China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita, el hilo rojo es una vieja leyenda oriental que habla sobre una conexión inexplicable entre dos personas, que parecen estar destinadas a estar juntas más allá del tiempo.

El concepto del amor verdadero y eterno es algo que muchos desean y se ha convertido en una de las fantasías recurrentes del mundo del cine. Sin embargo, para algunos afortunados, esta clase enamoramiento existe en el plano de la realidad, incluso entre las estrellas más famosas.

Una de las historias que más llama la atención es la de Penélope Cruz y Javier Bardem. El matrimonio ya lleva casi 20 años juntos, pero se conocieron mucho antes y aunque la química fue latente, pasó tiempo para que decidieran concretar su amor.

Javier y Penélope se conocieron durante el rodaje del film “Jamón, jamón” de 1992. Ella tenía 18 años y el 23, y recién estaban dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación. La relación entre ambos fluyó maravillosamente, pero no pasó a mayores, especialmente debido a Cruz, quien estaba concentrada en su carrera.

Ambos transitaron su camino hacia la fama de forma distinta. Mientras Penélope se mudó directamente a Hollywood conquistando al mercado anglosajón, para Bardem la situación fue distinta. El actor se encontró en una encrucijada, sintiéndose extraño en un país en donde el idioma era una traba, no solo a nivel comunicación, sino también en el plano artístico. A pesar de eso y gracias al apoyo de su madre, el intérprete logró sobreponerse y terminó por consolidarse en Hollywood con “Sin lugar para los débiles”, la cinta de 2007 de los hermanos Coen.

Penélope, por su parte, ya había logrado adaptarse a este mundo glamoroso. Tras su papel en “Todo sobre mi madre”, de Pedro Almodóvar, la actriz se mudó a Los Ángeles y allí comenzó a tener notoriedad. Protagonizó “Vanilla Sky” junto a Tom Cruise, con quien luego tendría un comentado y público romance. Mientras tanto, la vida amorosa de Bardem transcurría en las sombras.

Si bien cada uno estaba enfocado en lo suyo, su vínculo de amistad nunca se rompió y ya en la meca del cine frecuentaban los mismos círculos sociales. La unión definitiva llegaría gracias “Vicky, Cristina Barcelona”, la película de Woody Allen para la que ambos fueron convocados. Ahí la conexión se haría inevitable, a un punto en el que ambos no pudieron negar más su amor, que terminó por trascender públicamente en el Festival de Cannes de 2010, cuando -al recibir el premio a Mejor Actor por Biutiful (2010)- Bardem no pudo evitar incluir a Cruz en sus agradecimientos: “Comparto esta alegría con mi amiga, mi compañera, mi amor, Penélope. Te debo muchas cosas y te quiero mucho”.

Ese mismo año se casaron en una boda íntima en las Bahamas. Años después le dieron la bienvenida a su primer hijo, Leo, y luego a la pequeña Luna. De esta manera, la pareja logró surfear las adversidades del mundo del espectáculo y dejar en claro que ese hilo rojo entre ellos se mantuvo intacto desde el primer momento.

Una conexión que fue más allá

Un caso similar al de Cruz y Bardem fue el que vivieron Rachel Weisz y Daniel Craig. La dupla de actores se conoció en 1994 mientras formaban parte de una obra de teatro en Londres. Eran dos desconocidos para el público y estaban comenzando su camino en el mundo artístico. Ahí también hubo un flechazo, pero a pesar de sentir una fuente conexión, ninguno intentó avanzar: ella estaba en pareja con el director Darren Aronofsky, y él estaba casado con la actriz Fiona Loudon.

Si bien no volvieron a tener contacto, algo quedó entre ellos y en 2010 esa conexión invisible volvería a hacerse latente cuando protagonizaron “Dream House” y se enamoraron. Tal era la química entre ellos que a 6 meses de iniciar su romance se casaron en una ceremonia íntima con su familia más cercana.

La relación entre la actriz y el reconocido agente 007 se afianzó en 2018 con la llegada de su primera hija juntos. Si bien la noticia trascendió públicamente, la pareja mantiene su vida privada alejada de los flashes mientras desarrollan sus exitosas carreras.