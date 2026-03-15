Mochilas escolares: mitos y verdades sobre el peso, la postura y el riesgo para la columna

Cada comienzo del ciclo lectivo trae consigo una escena repetida en veredas, paradas de colectivo y entradas de escuelas: chicos cargando mochilas repletas de cuadernos, libros y carpetas. En ese contexto, muchos padres se preguntan si ese peso puede afectar la salud de la columna de sus hijos. Las consultas en los consultorios médicos suelen girar alrededor de las mismas inquietudes. “Mi hijo llega de la escuela con dolor de espalda” o “le diagnosticaron escoliosis y creemos que es por el peso de la mochila”, son frases que los especialistas escuchan con frecuencia.

El médico platense Darío Rebollo, especialista en ortopedia infantil y del adolescente, señala que existe una gran cantidad de mitos alrededor del uso de mochilas escolares. Según explica, si bien el peso excesivo puede generar molestias o fatiga muscular, muchas de las afecciones que se les atribuyen no están directamente relacionadas con este hábito cotidiano.

“El problema no es la mochila en sí, sino cómo se utiliza, cuánto peso se carga y qué postura adopta el chico durante el día”, resume el especialista.

EL PESO RECOMENDADO PARA LA MOCHILA

Uno de los puntos en los que más coinciden los estudios médicos es en la cantidad de peso que un niño puede transportar de forma segura. Las investigaciones realizadas sobre este tema indican que el contenido de la mochila no debería superar entre el 10% y el 15% del peso corporal del alumno. Esto significa que, por ejemplo, si un niño pesa 35 kilos, el peso total de su mochila debería ubicarse entre 3,5 y 5 kilos como máximo.

Rebollo explica que se trata de una referencia orientativa, ya que cada niño presenta características físicas diferentes. Sin embargo, este rango permite establecer un límite razonable que evita sobrecargar la espalda durante la etapa de crecimiento.

El especialista también advierte que la percepción del peso puede variar mucho entre los chicos. “Hay alumnos que realizan trayectos cortos y manifiestan dolor de espalda, mientras que otros recorren distancias mayores con su mochila y no presentan ninguna molestia”, señala.

Por eso, ante dolores persistentes, recomienda realizar una evaluación médica adecuada que permita descartar otras causas.

EL MITO DE LA ESCOLIOSIS

Uno de los temores más extendidos entre los padres es que el peso de la mochila pueda generar escoliosis, una deformación de la columna vertebral caracterizada por una curvatura lateral que suele observarse en forma de “S”. Sin embargo, Rebollo aclara que la escoliosis no es provocada por el uso de mochilas.

En realidad, entre el 90% y el 95% de los casos esta condición no responde a una causa específica. Su aparición suele producirse al comienzo de la pubertad y se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino.

Otro dato importante es que la escoliosis en la infancia no suele producir dolor. Cuando un chico presenta molestias en la espalda, generalmente se trata de dolores musculares asociados a otras situaciones.

“El objetivo es desmitificar la idea de que la mochila provoca escoliosis. Esa asociación es muy frecuente, pero no se corresponde con la evidencia médica”, sostiene el especialista.

En los pocos casos en los que la deformidad sí tiene una causa identificable, suele estar vinculada con factores neurológicos, enfermedades musculares, traumatismos o alteraciones congénitas.

EL VERDADERO PROBLEMA: LA POSTURA

Más que el peso de la mochila, muchos especialistas coinciden en que uno de los factores que más influye en la aparición de dolores de espalda en la infancia son los hábitos posturales.

Durante la preadolescencia es frecuente que los chicos adopten posiciones incorrectas tanto en la escuela como en el hogar. Permanecer mucho tiempo sentados, inclinar la cabeza hacia adelante o encorvar la espalda son conductas muy habituales.

Estas malas posturas pueden generar dolores musculares paravertebrales, que luego se agravan al cargar peso en la espalda. Por eso, Rebollo insiste en la importancia de prestar atención a la forma en que los chicos se sientan y utilizan su cuerpo durante las actividades diarias.

Una postura adecuada implica que la columna mantenga sus curvaturas naturales y que el eje de gravedad pase correctamente por el cuello, la región dorsal y la zona lumbar. En términos simples, esto significa mantener los hombros hacia atrás, la espalda alineada y la cabeza en posición natural, evitando inclinar el cuerpo hacia adelante durante largos períodos.