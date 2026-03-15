Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El análisis de un especialista en ortopedia infantil y adolescente

Mochilas escolares: mitos y verdades sobre el peso, la postura y el riesgo para la columna

Cuántos kilos pueden cargar los chicos, por qué las mochilas no provocan escoliosis y qué rol tienen las malas posturas en los dolores de espalda

Mochilas escolares: mitos y verdades sobre el peso, la postura y el riesgo para la columna
15 de Marzo de 2026 | 04:18
Edición impresa

Cada comienzo del ciclo lectivo trae consigo una escena repetida en veredas, paradas de colectivo y entradas de escuelas: chicos cargando mochilas repletas de cuadernos, libros y carpetas. En ese contexto, muchos padres se preguntan si ese peso puede afectar la salud de la columna de sus hijos. Las consultas en los consultorios médicos suelen girar alrededor de las mismas inquietudes. “Mi hijo llega de la escuela con dolor de espalda” o “le diagnosticaron escoliosis y creemos que es por el peso de la mochila”, son frases que los especialistas escuchan con frecuencia.

El médico platense Darío Rebollo, especialista en ortopedia infantil y del adolescente, señala que existe una gran cantidad de mitos alrededor del uso de mochilas escolares. Según explica, si bien el peso excesivo puede generar molestias o fatiga muscular, muchas de las afecciones que se les atribuyen no están directamente relacionadas con este hábito cotidiano.

“El problema no es la mochila en sí, sino cómo se utiliza, cuánto peso se carga y qué postura adopta el chico durante el día”, resume el especialista.

EL PESO RECOMENDADO PARA LA MOCHILA

Uno de los puntos en los que más coinciden los estudios médicos es en la cantidad de peso que un niño puede transportar de forma segura. Las investigaciones realizadas sobre este tema indican que el contenido de la mochila no debería superar entre el 10% y el 15% del peso corporal del alumno. Esto significa que, por ejemplo, si un niño pesa 35 kilos, el peso total de su mochila debería ubicarse entre 3,5 y 5 kilos como máximo.

Rebollo explica que se trata de una referencia orientativa, ya que cada niño presenta características físicas diferentes. Sin embargo, este rango permite establecer un límite razonable que evita sobrecargar la espalda durante la etapa de crecimiento.

El especialista también advierte que la percepción del peso puede variar mucho entre los chicos. “Hay alumnos que realizan trayectos cortos y manifiestan dolor de espalda, mientras que otros recorren distancias mayores con su mochila y no presentan ninguna molestia”, señala.

LE PUEDE INTERESAR

Los bancos siguen bajando las tasas para mover sus créditos hipotecarios

LE PUEDE INTERESAR

La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense

Por eso, ante dolores persistentes, recomienda realizar una evaluación médica adecuada que permita descartar otras causas.

EL MITO DE LA ESCOLIOSIS

Uno de los temores más extendidos entre los padres es que el peso de la mochila pueda generar escoliosis, una deformación de la columna vertebral caracterizada por una curvatura lateral que suele observarse en forma de “S”. Sin embargo, Rebollo aclara que la escoliosis no es provocada por el uso de mochilas.

En realidad, entre el 90% y el 95% de los casos esta condición no responde a una causa específica. Su aparición suele producirse al comienzo de la pubertad y se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino.

Otro dato importante es que la escoliosis en la infancia no suele producir dolor. Cuando un chico presenta molestias en la espalda, generalmente se trata de dolores musculares asociados a otras situaciones.

“El objetivo es desmitificar la idea de que la mochila provoca escoliosis. Esa asociación es muy frecuente, pero no se corresponde con la evidencia médica”, sostiene el especialista.

En los pocos casos en los que la deformidad sí tiene una causa identificable, suele estar vinculada con factores neurológicos, enfermedades musculares, traumatismos o alteraciones congénitas.

EL VERDADERO PROBLEMA: LA POSTURA

Más que el peso de la mochila, muchos especialistas coinciden en que uno de los factores que más influye en la aparición de dolores de espalda en la infancia son los hábitos posturales.

Durante la preadolescencia es frecuente que los chicos adopten posiciones incorrectas tanto en la escuela como en el hogar. Permanecer mucho tiempo sentados, inclinar la cabeza hacia adelante o encorvar la espalda son conductas muy habituales.

Estas malas posturas pueden generar dolores musculares paravertebrales, que luego se agravan al cargar peso en la espalda. Por eso, Rebollo insiste en la importancia de prestar atención a la forma en que los chicos se sientan y utilizan su cuerpo durante las actividades diarias.

Una postura adecuada implica que la columna mantenga sus curvaturas naturales y que el eje de gravedad pase correctamente por el cuello, la región dorsal y la zona lumbar. En términos simples, esto significa mantener los hombros hacia atrás, la espalda alineada y la cabeza en posición natural, evitando inclinar el cuerpo hacia adelante durante largos períodos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El rol de la escuela y las familias

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades Jubilados, cursos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro

El boleto mínimo rozará los 950 pesos en abril

Doble aumento: ABSA confirmó subas en las boletas de abril y mayo

EN FOTOS | La Fiesta Regional del Maíz en La Plata

Gimnasia recibe a La Lepra mendocina en el Bosque y quiere ganar ante para pelear arriba: hora, formaciones y TV

A “deslomarse” solo Adorni baja a la esposa de los viajes

El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero

Comer en La Plata es más caro: los alimentos superaron a la inflación
Últimas noticias de La Ciudad

Platenses reconocen que comen cada vez peor en el trabajo, en gran medida por los costos

El mercado de los campos en La Plata con interés renovado

Crece desde el pie: el fútbol femenino local se consolida y avanza hacia nuevos desafíos

Los bancos siguen bajando las tasas para mover sus créditos hipotecarios
Policiales
Escalada de violencia criminal: golpearon a una bebé durante un asalto
Ingresó a una casa, lo descubrieron y terminó escapando
Encañonan a una mujer en un golpe comando a una familia de quinteros
Nueva tragedia vial en la Región: 11 de las 15 víctimas iban en moto
Conceden la prisión domiciliaria a Patricia Godoy
Deportes
Gimnasia recibe a La Lepra mendocina en el Bosque y quiere ganar ante para pelear arriba: hora, formaciones y TV
Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro
Un historial parejo y algún cruce picante ante la Lepra mendocina
Steimbach, Insfrán y Panaro, las firmas que están al caer
Seis puntos para los juveniles ante Vélez
Información General
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
La gran noche de Hollywood: todo listo para una nueva gala de los Oscar
Grammy vs. Brit Awards: ¿Qué gala se coronó en los premios más importantes de la música?
Julio Chávez: “El silencio del teatro es casi religioso”
Ángela Torres, La Sole y Paulo Londra brillaron en el Lollapalooza 2026
“Gran Hermano generación chatarra”, en caída libre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla