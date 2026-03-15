La gran noche de Hollywood: todo listo para una nueva gala de los Oscar

Llegó el momento: esta noche, desde las 21 horas de Argentina, desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, con televisación por TNT y HBO Max, se llevará adelante la 98º edición de los Premios de la Academia de Hollywood. Los Oscar. Habrá, claro, alfombra roja, con transmisión desde la 19 y un vistazo al glamour de la ceremonia. Habrá, además, duelo con final abierto: la batalla por el Oscar a mejor película no tiene ganador claro.

Dos títulos concentran la mayor parte de la atención y simbolizan visiones distintas del cine contemporáneo. Por un lado, “Pecadores””, el ambicioso film de Ryan Coogler que llega con 16 nominaciones, récord histórico para la Academia. Por el otro, “Una batalla tras otra”, la nueva obra de Paul Thomas Anderson, con 13 candidaturas y un fuerte respaldo de la crítica y la temporada de premios.

Entre ambas películas parece definirse el premio mayor, aunque la competencia incluye otras ocho candidatas. ¿Qué pasará esta noche?

PELÍCULA: EL DUELO QUE ATRAVIESA TODA LA NOCHE

Si algo parece claro en esta temporada de premios es que la carrera por el Oscar a mejor película se parece bastante a un mano a mano. De un lado está “Una batalla tras otra”, del otro, “Pecadores”, la película más nominada de la historia aunque, claro, con muchas nominaciones técnicas. Y hay que decirlo: solo una película de terror, en toda la historia, se ha llevado el premio a mejor película: “El silencio de los inocentes”.

La rivalidad entre ambas atraviesa buena parte de la gala. Compiten en varias categorías importantes y, en cierto modo, representan dos tradiciones del cine contemporáneo: el prestigio autoral de Anderson contra la ambición narrativa y el músculo de producción de Coogler.

Las predicciones, por ahora, se inclinan levemente hacia “Una batalla tras otra”, que viene acumulando triunfos en distintos premios de la industria. Pero los Oscar tienen una larga tradición de ignorar los pronósticos más seguros. Y cuando una película llega con un récord de nominaciones, como ocurre con “Pecadores”, que ganó el premio del Sindicato de Actores a mejor elenco, siempre conviene dejar abierta la puerta a la sorpresa.

Entre “una batalla tras otra” y “Pecadores” saldría el oscar a mejor película

DIRECCIÓN: ANDERSON PARTE CON VENTAJA

En la categoría de dirección, el panorama parece un poco más ordenado. Paul Thomas Anderson llega como favorito gracias a “Una batalla tras otra”, una película que confirma su posición como uno de los directores más respetados del cine estadounidense contemporáneo. Después de varias nominaciones a lo largo de su carrera, este podría ser finalmente el año en que la Academia le entregue la estatuilla.

Ryan Coogler aparece como el rival más cercano con “Pecadores”, una película de escala considerable que demuestra que el cine de género también puede aspirar a reconocimiento en los Oscar cuando se combina con una mirada autoral clara.

Entre los nominados también figura Chloé Zhao, que ya sabe lo que es ganar en esta categoría gracias a “Nomadland”. Su presencia recuerda que la historia de los Oscar en dirección fue durante décadas sorprendentemente desigual: la primera mujer en ganar fue Kathryn Bigelow recién en 2010. Desde entonces, la Academia empezó a corregir lentamente esa estadística, aunque la brecha todavía es evidente.

Paul Thomas anderson, favorito entre los directores

ACTOR: UNA CARRERA MÁS ABIERTA DE LO QUE PARECE

Si hay una categoría que suele resistirse a las predicciones es la de mejor actor. Este año, la carrera parece moverse entre varios nombres fuertes, pero el impulso más reciente lo tiene Michael B. Jordan por su trabajo en “Pecadores”. Su interpretación incluye un detalle que siempre llama la atención de los votantes: interpreta dos personajes diferentes en la misma película, un desafío técnico que no aparece con frecuencia en los Oscar.

El favorito era hasta hace poco, sin embargo, Timothée Chalamet, por su papel en “Marty Supreme”. Pero la película ganó antipatía luego de que su director fuera acusado de filmar en el pasado una escena de sexo con una menor, y para colmo Chalamet, de agresiva campaña de promoción de la película, acaba de ganarse el odio de la gente de las artes al afirmar que el ballet y la ópera no le interesan a nadie. En las gateras espera Leonardo DiCaprio, que suma otra nominación a su ya larga relación con la Academia (una relación tensa: ganó una sola vez) gracias a “Una batalla tras otra”.

Históricamente, el Oscar a mejor actor suele premiar interpretaciones con algún tipo de transformación visible, ya sea física, emocional o ambas, lo que explica por qué esta categoría a veces se define menos por la popularidad de la película y más por el tipo de trabajo actoral que presenta cada candidato.

Timothee chalamet era candidato hasta que abrió la boca

ACTRIZ: UNA FAVORITA DIFÍCIL DE ALCANZAR

A diferencia de otras categorías más impredecibles, el premio a mejor actriz parece tener una candidata bastante clara. Jessie Buckley llega a la ceremonia como favorita gracias a su papel en “Hamnet”, una interpretación que acumuló premios durante toda la temporada y que logró algo que la Academia suele valorar: consenso.

Eso no significa que la competencia sea débil. Emma Stone vuelve a aparecer en la terna después de haber ganado el Oscar años atrás, mientras que la noruega Renate Reinsve representa el creciente peso del cine europeo en las categorías principales.

De hecho, la presencia de intérpretes internacionales en esta categoría es una tendencia relativamente reciente. Durante décadas, los Oscar fueron un territorio bastante cerrado para actores que no trabajaran regularmente en Hollywood. En los últimos años, esa frontera se volvió bastante más flexible.

“Hamnet”, protagonizada por Jessie Buckley, candidata al Oscar

REPARTO: DONDE LOS OSCAR SUELEN DIVERTIRSE

Las categorías de reparto tienen fama de ser las más impredecibles de la noche, y este año no parece ser diferente. En actor secundario, “Una batalla tras otra” logró colocar a más de un intérprete en la misma terna, algo que históricamente puede jugar a favor o en contra: a veces consolida el apoyo a una película, pero otras termina dividiendo votos.

Sean Penn aparece como uno de los nombres con más impulso en la categoría, aunque actores veteranos como Stellan Skarsgård también cuentan con una base sólida de simpatía dentro de la industria.

En actriz de reparto, el panorama es todavía más abierto. Teyana Taylor llega bien posicionada por su trabajo en “Una batalla tras otra”, mientras que Amy Madigan podría convertirse en la sorpresa de la noche.

Estas categorías también tienen una tradición particular dentro de los Oscar: muchas veces terminan funcionando como una especie de premio a la trayectoria encubierto, especialmente cuando el candidato lleva décadas trabajando en cine sin haber ganado todavía.

PELÍCULA INTERNACIONAL: BRASIL CONTRA NORUEGA

La categoría de película internacional suele funcionar como una ventana al resto del mundo dentro de los Oscar. Durante años estuvo dominada por el cine europeo, pero en la última década el mapa empezó a expandirse con más fuerza hacia América Latina, Asia y Medio Oriente.

Entre las candidatas de este año aparece “El agente secreto”, el thriller político brasileño protagonizado por Wagner Moura, que incluso logró cruzar la frontera de la categoría internacional para competir en otras ternas importantes. De ganar, sería el segundo Oscar consecutivo para Brasil, que el año pasado triunfó por primera vez en su historia con “Aún estoy aquí”.

Pero tendrá dura competencia en ”Valor sentimental”, del noruego Joachim Trier, que llega con una sólida recepción crítica.