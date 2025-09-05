Rige la veda electoral por las elecciones del domingo

Este domingo, más de 14 millones de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones que renovarán la mitad de ambas cámaras en la Legislatura y elegirán concejales y consejeros escolares. Más allá que las mesas abrirán a las 8 del domingo y cerrarán a las 18, como suele suceder habrá una veda electoral. La misma comenzará hoy a las 8 horas y se extenderá hasta el domingo 7 hasta las 21.

En ese marco, está prohibido emitir cualquier tipo de propaganda (televisiva, radial o gráfica) 48 horas antes de la elección. Tampoco se podrán difundir encuestas en esa misma franja de tiempo. Los primeros datos pueden informarse después de las 21.

Asimismo, durante el desarrollo de los comicios y hasta tres horas después de cerrada la jornada electoral, no se pueden realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.