La Dirección General de Cultura y Educación informó que tras las elecciones del próximo domingo y del 26 de octubre, las clases se desarrollarán con normalidad y en el horario habitual en todas las escuelas afectadas como centros de votación.

Para garantizarlo, se implementará un operativo de limpieza y desinfección que comenzará inmediatamente después del cierre de los comicios y del recuento de votos, entre las 18 y las 24 horas de cada jornada electoral.

Las tareas incluyen el orden, la limpieza y la desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes. Se estima que demandan unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.

Con este objetivo, mediante la Resolución 3915/2025, se fijó un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación.

Asimismo, se estableció que las escuelas de gestión municipal y privada afectadas como centros de votación, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las clases luego de las votaciones.