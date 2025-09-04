“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
La Dirección General de Cultura y Educación informó que tras las elecciones del próximo domingo y del 26 de octubre, las clases se desarrollarán con normalidad y en el horario habitual en todas las escuelas afectadas como centros de votación.
Para garantizarlo, se implementará un operativo de limpieza y desinfección que comenzará inmediatamente después del cierre de los comicios y del recuento de votos, entre las 18 y las 24 horas de cada jornada electoral.
Las tareas incluyen el orden, la limpieza y la desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes. Se estima que demandan unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.
Con este objetivo, mediante la Resolución 3915/2025, se fijó un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación.
Asimismo, se estableció que las escuelas de gestión municipal y privada afectadas como centros de votación, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las clases luego de las votaciones.
