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Policiales |El delito en La Plata sigue exhibiendo niveles alarmantes de agresión e impunidad

Escalada de violencia criminal: golpearon a una bebé durante un asalto

Ocurrió en un domicilio de calle 92 entre 121 bis y 122. Una patota armada atacó a una familia, hirió con un cuchillo al padre de la menor y la pequeña de dos años terminó desvanecida en medio de la salvaje agresión

Escalada de violencia criminal: golpearon a una bebé durante un asalto

El hecho se registró en una vivienda de 92 entre 121 bis y 122, a metros de la Ruta 11 / web

15 de Marzo de 2026 | 04:32
Edición impresa

La Justicia investiga un brutal ataque ocurrido durante la madrugada del viernes en La Plata, donde una patota armada irrumpió en una vivienda, apuñaló a un hombre y golpeó a una bebé de apenas dos años hasta dejarla desmayada, en un episodio que generó fuerte conmoción entre los vecinos.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en una vivienda ubicada en la zona de 92 entre 121 bis y 122, en inmediaciones de Villa Montoro, a pocos metros de la ruta 11, el límite geográfico que separa a La Plata del barrio El Carmen, ya en jurisdicción de Berisso.

Según pudo saber EL DIA, y de acuerdo a la denuncia presentada ante la Justicia, al menos tres hombres y una mujer llegaron hasta el frente de la casa y comenzaron a llamar al dueño de la vivienda. Los agresores estaban armados con palos y cuchillos, mientras que uno de ellos llevaba un arma de fuego.

Según el relato de la víctima, desde el exterior “amenazaban con matarlo” y tironeaban la reja de ingreso con la intención de arrancarla. Dentro de la vivienda se encontraban el hombre, su pareja y la pequeña hija de ambos.

La situación escaló rápidamente. Mientras la familia intentaba sostener la reja desde el interior para impedir el ingreso, los atacantes los golpeaban a través de los barrotes con palos y cuchillos.

En medio de la violenta escena, el hombre fue apuñalado en una de sus manos, mientras que lo más dramático ocurrió cuando la niña de dos años recibió golpes en la cabeza y en una pierna, lo que provocó que se desvaneciera en al menos dos oportunidades, según consta en la denuncia.

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Lejos de detenerse, los agresores finalmente lograron arrancar la reja, ingresaron a la propiedad y expulsaron a toda la familia a golpes, obligándolos a escapar en plena madrugada. La mujer relató que salió corriendo con su hija ensangrentada en brazos en busca de ayuda, mientras su pareja se adelantó hacia la comisaría de la zona para pedir auxilio.

Cuando la víctima regresó posteriormente a la vivienda para buscar algunas pertenencias, advirtió que los atacantes habían robado varios objetos, entre ellos celulares, un televisor y una freidora, entre otros elementos de valor.

La causa fue caratulada “lesiones leves, amenazas agravadas y robo” y quedó en manos de la UFI N°2 de La Plata, que inició una investigación para identificar y localizar a los responsables.

Fuentes indicaron que uno de los sospechosos ya habría sido identificado, ya que estaría relacionado con el narcomenudeo en el barrio, una problemática que desde hace tiempo genera preocupación. Asimismo la beba, que llegó a desvanecerse durante la agresión, evoluciona favorablemente. En el barrio aseguran que, por la violencia del episodio, de milagro no terminó en una tragedia.

 

 

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