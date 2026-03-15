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Policiales |Los vehículos de dos ruedas lideran los decesos en el tránsito este año

Nueva tragedia vial en la Región: 11 de las 15 víctimas iban en moto

El reciente fallecimiento de Fernando Ezequiel Idalgo, un motociclista de 33 años, elevó la cifra de muertes por estos siniestros

Nueva tragedia vial en la Región: 11 de las 15 víctimas iban en moto

El siniestro fatal ocurrió en avenida 520, entre 182 bis y 183 / EL DIA

15 de Marzo de 2026 | 04:29
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La inseguridad vial volvió a golpear en la Región y sumó una nueva víctima fatal. Un motociclista de 33 años murió en las últimas horas tras un violento choque entre dos motos ocurrido en la zona de Abasto. Con su fallecimiento, ya son 15 las personas que perdieron la vida en siniestros de tránsito en lo que va de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada. El triste dato que vuelve a encender las alarmas es otro: 11 de esas víctimas mortales eran motociclistas.

El último episodio ocurrió el jueves por la tarde sobre la avenida 520, a la altura de las calles 182 bis y 183. Según el parte policial, personal del Subcomando de Patrullas La Plata Oeste fue alertado a través del sistema de emergencias 911 por un fuerte accidente entre dos motovehículos.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron ambas motos tiradas sobre la cinta asfáltica y a dos hombres gravemente heridos. Los rodados involucrados eran una Honda CBX 250 y una Gilera 110. Ambos conductores fueron asistidos por personal del SAME y trasladados de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Uno de ellos fue identificado como Fernando Ezequiel Idalgo, de 33 años, quien llegó al hospital inconsciente y con una grave lesión en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, su estado era crítico y finalmente se confirmó su fallecimiento en la jornada de ayer.

El otro conductor también resultó herido y fue hospitalizado, mientras que la escena del accidente fue preservada para la realización de pericias por parte de Policía Científica. La investigación quedó en manos de la Justicia, que intenta determinar cómo se produjo la colisión.

“No sé cómo seguir sin vos”

La muerte de Idalgo volvió a generar conmoción entre familiares y allegados. En redes sociales, su pareja lo despidió con un mensaje que reflejó el profundo dolor por la pérdida. “El amor de mi vida se me fue. No sé cómo seguir sin vos”, escribió, junto a fotos y videos que recordaban momentos compartidos.

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El caso vuelve a poner en primer plano una estadística preocupante. En apenas dos meses y medio de 2026 ya se registraron 15 muertes por siniestros viales en la Región, y la enorme mayoría tuvo a motociclistas como protagonistas.

La tendencia no es nueva. En 2025, La Plata, Berisso y Ensenada cerraron el año con 80 fallecidos en accidentes viales, el registro más alto de los últimos años. Más del 60% de las víctimas circulaba en moto, un patrón que se repite este 2026.

Especialistas en seguridad vial señalan que las motos representan el eslabón más vulnerable del tránsito urbano. La exposición directa del conductor ante cualquier impacto, sumada a conductas de riesgo, falta de controles y el uso incorrecto o inexistente del casco, conforman un combo que aumenta las probabilidades de sufrir lesiones graves o fatales. Mientras las estadísticas siguen acumulando nombres y tragedias, cada nuevo accidente fatal vuelve a exponer una problemática que parece no encontrar freno.

 

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