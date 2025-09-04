A qué hora se esperan los primeros resultados

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) informó que los primeros resultados de las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre estarán disponibles a partir de las 21 horas, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral. Así lo establece la Resolución Técnica 162/25.

La disposición alcanza a las ocho secciones en que se divide la Provincia, entre las que se destacan la Primera y la Tercera, que reúnen más de cinco millones de votos sobre un padrón de 14 millones de electores. Desde ese momento, los datos estarán disponibles en el Centro de Difusión, con acceso para medios acreditados, visitantes extranjeros, representantes partidarios y referentes en lo civil.