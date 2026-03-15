Ingresó a una casa, lo descubrieron y terminó escapando

El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero
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El ataque ocurrido en Villa Montoro no es un hecho aislado. En las últimas horas también se conoció un intento de robo ocurrido en el barrio que volvió a encender la preocupación de los vecinos por la reiteración de episodios delictivos. El caso quedó registrado por cámaras de seguridad en una vivienda de 90 entre 11 y 12, donde un ladrón ingresó con la intención de llevarse una motocicleta que se encontraba dentro de la propiedad. En las imágenes se observa cómo el sospechoso logra sacar el rodado hacia la calle, pero el plan se frustra cuando la dueña de la casa se levanta y advierte lo que estaba ocurriendo. Al verse descubierto, abandona la maniobra y escapa sin concretar el robo. Según relataron frentistas, gran parte de los conflictos se originaría en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones, lindero a varias viviendas. De acuerdo a los relatos, en ese predio suelen instalarse personas en situación de calle y, afirman, desde allí se producen distintos hechos de robo y vandalismo.
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