Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |En la Ciudad

Servicios y cortes de calle por la jornada electoral

Servicios y cortes de calle por la jornada electoral
7 de Septiembre de 2025 | 03:10
Edición impresa

Ante la realización de las elecciones legislativas, en la Ciudad se aplicará un esquema especial de servicios durante la jornada.

Desde el Municipio informaron que la recolección de residuos estará suspendida, por lo que se solicitó a los vecinos no sacar la basura a la vía pública.

En tanto, las líneas municipales de transporte público de pasajeros funcionarán de manera gratuita y con refuerzo de unidades.

El sistema de Estacionamiento Medido no se aplicará y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, aunque se aclaró que los controles habituales de tránsito y nocturnidad seguirán vigentes.

Por otra parte, el Servicio de Emergencias SAME prestará atención con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas.

Las visitas al cementerio podrán realizarse de 8 a 15, mientras que la administración atenderá de 8 a 12. Además, el Mercado Bonaerense Fijo y el mayorista permanecerán cerrados.

LE PUEDE INTERESAR

Talleres gratuitos en los centros de jubilados

LE PUEDE INTERESAR

El crédito hipotecario se acomoda al nuevo contexto económico

En cuanto a los espacios recreativos, la República de los Niños funcionará solo como parque (sin estacionamiento ni atracciones), el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 20 y el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas permanecerá cerrado.

Peajes liberados

La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) informó que, con motivo de la jornada electoral, los peajes estarán liberados de 6 a 19, permitiendo la libre circulación por la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico -rutas 2 y 11- y las estaciones a cargo de la compañía.

Retirar el DNI

Durante toda la jornada, los Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) estarán abiertos en toda la Provincia para quienes necesiten retirar su Documento de Identidad.

En La Plata, la oficina habilitada se encuentra en avenida 7, entre 54 y 55.

Cortes de calle

En las adyacencias de la intersección de 9 y 51, permanecerá cortada para la circulación de vehículos. Abarca las calles de 8 a 10 y de 51 a 53. También está afectado un lateral de la Legislatura como también la explanada del Juzgado electoral de 8 y 50.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Talleres gratuitos en los centros de jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20

El Pincha le ganó la pulseada al Lobo

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

Frases célebres que siguen dando la vuelta al mundo

Israel avanza sobre Ciudad de Gaza y pide evacuar

VIDEO. Localía fuerte Los Tilos no se baja y triunfazo de San Luis

Un descanso feliz con aire en ambas tablas

Una cafetería y un viaje hacia nuestro pasado
Últimas noticias de La Ciudad

Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin

El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna

Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica

Oficios, baile, huerta: los cursos gratis en la Ciudad
Deportes
El Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Un descanso feliz con aire en ambas tablas
La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20
El Pincha siguió con la preparación en UNO
Boca recupera jugadores y espera por los lesionados
Policiales
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Venían desde Varela para robar cables en La Plata
En patota, ocho ladrones atacaron a un adolescente
Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2
Abusó de su pareja y amenazó con matarla
Espectáculos
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Ventajas de visitar el cuarto oscuro
Guía de cines
Información General
Fallo histórico A pagar por piratear para una IA
Crecen las compras online al exterior
Fin de una época: una multitud despidió en Milán a Giorgio Armani
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla