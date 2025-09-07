Servicios y cortes de calle por la jornada electoral

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Ante la realización de las elecciones legislativas, en la Ciudad se aplicará un esquema especial de servicios durante la jornada.
Desde el Municipio informaron que la recolección de residuos estará suspendida, por lo que se solicitó a los vecinos no sacar la basura a la vía pública.
En tanto, las líneas municipales de transporte público de pasajeros funcionarán de manera gratuita y con refuerzo de unidades.
El sistema de Estacionamiento Medido no se aplicará y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, aunque se aclaró que los controles habituales de tránsito y nocturnidad seguirán vigentes.
Por otra parte, el Servicio de Emergencias SAME prestará atención con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas.
Las visitas al cementerio podrán realizarse de 8 a 15, mientras que la administración atenderá de 8 a 12. Además, el Mercado Bonaerense Fijo y el mayorista permanecerán cerrados.
Talleres gratuitos en los centros de jubilados
El crédito hipotecario se acomoda al nuevo contexto económico
En cuanto a los espacios recreativos, la República de los Niños funcionará solo como parque (sin estacionamiento ni atracciones), el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 20 y el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas permanecerá cerrado.
La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) informó que, con motivo de la jornada electoral, los peajes estarán liberados de 6 a 19, permitiendo la libre circulación por la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico -rutas 2 y 11- y las estaciones a cargo de la compañía.
Durante toda la jornada, los Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) estarán abiertos en toda la Provincia para quienes necesiten retirar su Documento de Identidad.
En La Plata, la oficina habilitada se encuentra en avenida 7, entre 54 y 55.
En las adyacencias de la intersección de 9 y 51, permanecerá cortada para la circulación de vehículos. Abarca las calles de 8 a 10 y de 51 a 53. También está afectado un lateral de la Legislatura como también la explanada del Juzgado electoral de 8 y 50.
