Controles por el ejercicio ilegal de la kinesiología

El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia informó que realizó varias acciones coordinadas y complementarias para proteger y controlar las incumbencias profesionales de los kinesiólogos, en busca garantizar la calidad de la formación académica y erradicar el ejercicio ilegal de la profesión en la provincia.

Según se informó, entre las acciones, en conjunto con el Ministerio de Salud provincial se realizaron inspecciones y la revisión de regulaciones. También hubo intervenciones por parte de la Comisión de Ejercicio Profesional del Cokiba, denunciando situaciones concretas registradas en varios puntos de la Provincia.