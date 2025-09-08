Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta

Con las plateas agotadas desde principio de mes, todavía quedan las últimas generales, para el partido de vuelta por Copa Libertadores ante Flamengo en el Estadio Jorge Luis Hirschi del jueves 25 de septiembre.

En este sentido, las plateas de 115 y 1, tardaron tan solo un puñado días en agotarse, por lo cual, los únicos lugares que quedan disponibles para presenciar en cancha al equipo es a través de las populares.

De esta forma, mañana en el horario de 8.00 a 22.00, los socios sin ranking tendrán exclusividad para acceder a la compra de generales. El valor de los boletos es de $29.000 para los socios de la zona y el interior.

Cabe recordar, que la compra de las entradas se realiza por ticketing.estudiantesdelaplata.com, como los socios albirrojos lo hacen habitualmente para los partidos del campeonato local.

Por otro lado, los tickets para el partido de ida en el Maracaná se podrán adquirir a partir de este viernes a las 10.