Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ÚLTIMAS GENERALES PARA RECIBIR A FLAMENGO

Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta

8 de Septiembre de 2025 | 00:22
Edición impresa

Con las plateas agotadas desde principio de mes, todavía quedan las últimas generales, para el partido de vuelta por Copa Libertadores ante Flamengo en el Estadio Jorge Luis Hirschi del jueves 25 de septiembre.

En este sentido, las plateas de 115 y 1, tardaron tan solo un puñado días en agotarse, por lo cual, los únicos lugares que quedan disponibles para presenciar en cancha al equipo es a través de las populares.

De esta forma, mañana en el horario de 8.00 a 22.00, los socios sin ranking tendrán exclusividad para acceder a la compra de generales. El valor de los boletos es de $29.000 para los socios de la zona y el interior.

Cabe recordar, que la compra de las entradas se realiza por ticketing.estudiantesdelaplata.com, como los socios albirrojos lo hacen habitualmente para los partidos del campeonato local.

Por otro lado, los tickets para el partido de ida en el Maracaná se podrán adquirir a partir de este viernes a las 10.

LEA TAMBIÉN

El Pincha inicia una semana clave antes de River

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

Boca define la partida de Kevin Zenón, entre CSKA y Olimpiakos
Últimas noticias de Deportes

Destino Guayaquil: por un cierre exitoso

Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
La Ciudad
VIDEO. La jornada electoral en la Ciudad, con reclamos pero sin sobresaltos
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
“Me tomé cuatro colectivos para poder cumplir”
Familias unidas por las urnas
Policiales
Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos
Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
Un impactante siniestro casi termina en tragedia
Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas
Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar
Política y Economía
Rotundo triunfo del PJ: superó por más de 13 puntos a LLA
El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
La polarización impidió que se consolide otra fuerza política
El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”
Milei admitió que perdieron pero no cambia el rumbo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla