Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta

Con las plateas agotadas desde principio de mes, todavía quedan las últimas generales, para el partido de vuelta por Copa Libertadores ante Flamengo en el Estadio Jorge Luis Hirschi del jueves 25 de septiembre.
En este sentido, las plateas de 115 y 1, tardaron tan solo un puñado días en agotarse, por lo cual, los únicos lugares que quedan disponibles para presenciar en cancha al equipo es a través de las populares.
De esta forma, mañana en el horario de 8.00 a 22.00, los socios sin ranking tendrán exclusividad para acceder a la compra de generales. El valor de los boletos es de $29.000 para los socios de la zona y el interior.
Cabe recordar, que la compra de las entradas se realiza por ticketing.estudiantesdelaplata.com, como los socios albirrojos lo hacen habitualmente para los partidos del campeonato local.
Por otro lado, los tickets para el partido de ida en el Maracaná se podrán adquirir a partir de este viernes a las 10.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
