Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos

Un hombre acusado de intento de homicidio fue capturado en Berisso, pero no fue el único: la jornada dejó boletas robadas y detenidos en distintos puntos de la Provincia
La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires dejó mucho más que el recuento de votos y la participación ciudadana. Como en cada proceso, también hubo episodios policiales que llamaron la atención y que terminaron convirtiéndose en parte de la crónica de un domingo atravesado por la democracia. Algunos fueron graves, con detenidos que tenían pedidos de captura por delitos pesados, y otros rozaron lo insólito, como fiscales sorprendidos con armas blancas o robando boletas en un cuarto oscuro.
El caso más resonante en la región se dio en Berisso. Allí, un joven de 23 años fue arrestado cuando se presentó a votar en la Escuela Primaria N°10, en Montevideo y 74. Sobre él pesaba una orden de detención por un hecho de sangre ocurrido apenas 24 horas antes.
Según la investigación, el último sábado se produjo una violenta pelea en la vía pública, en la zona de 37 y 177, que terminó con un hombre de 29 años gravemente herido de arma blanca. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Mario Larraín, donde permanece en estado delicado, bajo asistencia respiratoria y con riesgo de vida.
El seguimiento de cámaras de seguridad y los testimonios recolectados permitieron establecer la identidad del agresor, lo que derivó en la inmediata orden de detención. Los investigadores advirtieron además que el acusado debía emitir sufragio en la escuela mencionada. Por eso, un grupo de efectivos de civil montó un operativo encubierto en el lugar para evitar cualquier alteración del acto eleccionario. El joven que fue detenido quedó imputado por “homicidio en grado de tentativa”.
En tanto en La Plata se vivió un episodio insólito durante la apertura de mesas en la Escuela Belgrano de 9 y 38. Según indicaron testigos, un fiscal de La Libertad Avanza habría intentado abrir la urna con un cuchillo que llevaba en su mochila, lo que generó momentos de tensión entre las autoridades de mesa.
El hecho ocurrió cuando se disponían a iniciar la jornada. El fiscal aseguró que solo llevaba una tijera, pero el resto de los presentes advirtió la situación y dio aviso al personal de seguridad.
En la escuela de 9 y 38 se vivió un momento de tensión / Captura video
En Berazategui, la mañana electoral se vio alterada por un hecho violento dentro de la Escuela Río de la Plata. Allí, un hombre que se negó a cumplir funciones como autoridad de mesa intentó retirarse en su auto y, en la maniobra, embistió a un policía que intentaba retenerlo. El efectivo resultó con lesiones leves en una pierna, mientras que la UFI N°7 caratuló la causa como “lesiones culposas”.
Otro de los episodios que generó repercusión ocurrió en Malvinas Argentinas, donde un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido tras ser descubierto robando boletas de Fuerza Patria. El hecho ocurrió en la Escuela N°12 de Villa de Mayo. Esto derivó en la intervención de las autoridades de mesa y en la posterior detención del acusado.
En Tigre, en la Escuela Guadalupe del barrio Las Tunas, un hombre fue detenido cuando se presentó a votar. Tenía un pedido de captura vigente por “abuso de armas agravado”. En Lomas de Zamora, en tanto, un individuo acusado de integrar una banda de piratas del asfalto fue capturado en la Escuela Secundaria N°56 de Villa Fiorito.
