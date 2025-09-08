Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |CUMPLIERON CON EL DEBER Y PAGARON LAS CUENTAS PENDIENTES

Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos

Un hombre acusado de intento de homicidio fue capturado en Berisso, pero no fue el único: la jornada dejó boletas robadas y detenidos en distintos puntos de la Provincia

Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos

Cayó un joven acusado de intento de homicidio en Berisso / EL DIA

8 de Septiembre de 2025 | 01:35
Edición impresa

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires dejó mucho más que el recuento de votos y la participación ciudadana. Como en cada proceso, también hubo episodios policiales que llamaron la atención y que terminaron convirtiéndose en parte de la crónica de un domingo atravesado por la democracia. Algunos fueron graves, con detenidos que tenían pedidos de captura por delitos pesados, y otros rozaron lo insólito, como fiscales sorprendidos con armas blancas o robando boletas en un cuarto oscuro.

El caso más resonante en la región se dio en Berisso. Allí, un joven de 23 años fue arrestado cuando se presentó a votar en la Escuela Primaria N°10, en Montevideo y 74. Sobre él pesaba una orden de detención por un hecho de sangre ocurrido apenas 24 horas antes.

Según la investigación, el último sábado se produjo una violenta pelea en la vía pública, en la zona de 37 y 177, que terminó con un hombre de 29 años gravemente herido de arma blanca. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Mario Larraín, donde permanece en estado delicado, bajo asistencia respiratoria y con riesgo de vida.

El seguimiento de cámaras de seguridad y los testimonios recolectados permitieron establecer la identidad del agresor, lo que derivó en la inmediata orden de detención. Los investigadores advirtieron además que el acusado debía emitir sufragio en la escuela mencionada. Por eso, un grupo de efectivos de civil montó un operativo encubierto en el lugar para evitar cualquier alteración del acto eleccionario. El joven que fue detenido quedó imputado por “homicidio en grado de tentativa”.

UN CUCHILLO EN LA URNA

En tanto en La Plata se vivió un episodio insólito durante la apertura de mesas en la Escuela Belgrano de 9 y 38. Según indicaron testigos, un fiscal de La Libertad Avanza habría intentado abrir la urna con un cuchillo que llevaba en su mochila, lo que generó momentos de tensión entre las autoridades de mesa.

El hecho ocurrió cuando se disponían a iniciar la jornada. El fiscal aseguró que solo llevaba una tijera, pero el resto de los presentes advirtió la situación y dio aviso al personal de seguridad.

LE PUEDE INTERESAR

Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel

LE PUEDE INTERESAR

Un impactante siniestro casi termina en tragedia

En la escuela de 9 y 38 se vivió un momento de tensión / Captura video

En Berazategui, la mañana electoral se vio alterada por un hecho violento dentro de la Escuela Río de la Plata. Allí, un hombre que se negó a cumplir funciones como autoridad de mesa intentó retirarse en su auto y, en la maniobra, embistió a un policía que intentaba retenerlo. El efectivo resultó con lesiones leves en una pierna, mientras que la UFI N°7 caratuló la causa como “lesiones culposas”.

Otro de los episodios que generó repercusión ocurrió en Malvinas Argentinas, donde un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido tras ser descubierto robando boletas de Fuerza Patria. El hecho ocurrió en la Escuela N°12 de Villa de Mayo. Esto derivó en la intervención de las autoridades de mesa y en la posterior detención del acusado.

En Tigre, en la Escuela Guadalupe del barrio Las Tunas, un hombre fue detenido cuando se presentó a votar. Tenía un pedido de captura vigente por “abuso de armas agravado”. En Lomas de Zamora, en tanto, un individuo acusado de integrar una banda de piratas del asfalto fue capturado en la Escuela Secundaria N°56 de Villa Fiorito.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Boca define la partida de Kevin Zenón, entre CSKA y Olimpiakos

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

La extraordinaria vida de Carlo Acutis, el primer santo milenial

Turf – Programas y Resultados
Últimas noticias de Policiales

Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel

Un impactante siniestro casi termina en tragedia

Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas

Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar
La Ciudad
VIDEO. La jornada electoral en la Ciudad, con reclamos pero sin sobresaltos
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
“Me tomé cuatro colectivos para poder cumplir”
Familias unidas por las urnas
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla