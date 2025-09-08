Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
Un importante incendio se desató durante la madrugada de ayer en un galpón del corralón ubicado dentro del predio “Group Pose”, y causó momentos de enorme tensión en la zona de 139 y 512 de La Plata.
De acuerdo con el parte oficial, personal del Comando de Patrullas fue alertado por el foco ígneo y, al llegar al lugar, constató que las llamas avanzaban con fuerza sobre la estructura. De inmediato solicitaron la intervención de varias dotaciones de bomberos, que trabajaron intensamente para controlarlo.
El sereno del lugar, un hombre de 61 años, debió ser asistido por una ambulancia del SAME debido a la inhalación de humo, aunque no fue necesario su traslado al hospital. Según relató a los efectivos, desconocía por completo qué pudo haber originado el siniestro.
En el operativo intervinieron bomberos de los cuarteles de San Carlos, Gonnet, Melchor Romero y Los Hornos, quienes lograron sofocar el fuego y evitar que se expandiera hacia construcciones linderas. Si bien no hubo más heridos, el incendio provocó importantes daños materiales tanto en la estructura como en gran parte del depósito. Investigan las causales.
