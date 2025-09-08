El auge de las carreras informáticas, la demanda de talentos y una agenda de futuro

Especialistas en inteligencia artificial, analistas de datos y expertos en ciberseguridad. Entre otras variantes del saber tecnológico, posiciones como las mencionadas se han transformado en el Santo Grial del mercado de trabajo, con remuneraciones, en algunos casos, a la altura de los mercados internacionales.

En un mundo en donde la reconversión digital es acelerada y la “nueva gran cosa” aflora una y otra vez, las carreras “STEM” (un acrónimo que resume la enumeración angloparlante “Science, Technology, Engineering and Mathematics”) se consolidan, tanto en el país como en nuestra ciudad, como polo de atracción estudiantil y factor clave de empleabilidad.

La más reciente “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias” 2023–2024, publicada por la secretaría de Educación del ministerio de Capital Humano nacional, sitúa a los más de 2,7 millones de estudiantes del sistema superior ante un mapa nítido: sistemas e ingeniería comandan el interés y la salida laboral.

LA FORMACIÓN COMO POLÍTICA DE DESARROLLO

Los análisis sectoriales elaborados con base en reportes de empleo y datos oficiales lo ratifica: mandan las STEM. Las razones son múltiples. Por un lado, inserción laboral casi inmediata; por otro, una proyección salarial que no deja de crecer, aun en tiempos de “malaria”.

En este contexto, la formación lo es todo. Y en ese campo, la Universidad de Buenos Aires conserva su gravitación, mientras que en el ecosistema bonaerense, La Plata es referencia central.

En este punto, la palabra de un referente académico cobra densidad y relevancia. Marcelo Naiouf es el decano de la facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, además de investigador de la CIC en el Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI), doctor en Ciencias Exactas, Licenciado en Informática y Analista en Computación.

Su aporte traza un mapa preciso del presente y lo que viene. Sus definiciones parten desde lo formativo, y articulan enseñanza, mercado y política de innovación. “El interés por las carreras relacionadas con Informática se ve reflejado en el crecimiento en las inscripciones a las carreras de nuestra facultad” precisa Naiouf: “En pocos años se duplicó el número de ingresantes, y actualmente son unos 3 mil anuales. Los motivos son diversos, pero obviamente parte de ellos son una salida laboral segura y buenos salarios. Si bien las carreras vinculadas a la tecnología tradicionalmente fueron consideradas complejas, no lo son ni más ni menos que otras; sí requieren un esfuerzo constante en el estudio”.

El experto considera que “es importante formar a los jóvenes en tecnología desde las primeras etapas del aprendizaje”.

“Más allá de la aparición de herramientas de IA, es fundamental seguir formando profesionales en temas de base. La tecnología cambia, pero los conceptos en general se mantienen” sostiene Naiouf: “Los trabajos también evolucionan, por eso es fundamental que los estudiantes terminen una titulación, ya que eso les permitirá formarse adecuadamente para enfrentar el cambio y desarrollarse profesionalmente”.

La facultad de Informática incluye tanto carreras cortas -de 3 años- con salida laboral rápida, como titulaciones de grado ‘clásicas’ como las licenciaturas en Informática y en Sistemas. “Como la informática es transversal, es importante la interacción con otras disciplinas; en ese sentido, se generaron las carreras de Ingeniería en Computación y Ciencia de Datos en Organizaciones, para dar respuesta a esta realidad” precisa Naiuouf: “También a través de numerosas carreras presenciales y a distancia, se pone énfasis en la actualización continua, tan necesaria en este escenario de evolución constante”.

La Licenciatura en Informática de la UNLP se creó en 1986, con título intermedio de Analista en Computación. “Por entonces, el perfil del computador científico básicamente era el de un matemático que empezaba a hacer algunas cosas aplicadas a la computación; esto fue evolucionando constantemente”. Aquella decisión, que hoy parece obvia, sentó bases para un ecosistema que décadas después alimenta a pymes exportadoras, grandes proveedoras industriales y centros de I+D.

PERFILES E INGRESOS, VERDADES Y MITOS

Las compañías ya no sólo compiten por cubrir vacantes: ofrecen propuestas integrales -formación continua, trayectorias claras y propósito- para retener conocimiento crítico. A la hora de contratar, para perfiles senior de IA, los sueldos brutos mensuales pueden superar los $8 millones; los analistas de datos se mueven entre los $1.500.000 y $2.700.000; y los especialistas en ciberseguridad, entre $1.900.000 y $6.000.000.

El crecimiento de la informática y de la ciencia de datos reconfigura el mercado laboral

La geografía del fenómeno también aporta matices. Aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de búsquedas, la Patagonia asoma al tope de los salarios, traccionada por petróleo, gas, minería y tecnología aplicada. En paralelo, las expectativas de ingreso de los más jóvenes —medidas en dólares para espantar el fantasma inflacionario— muestran un piso aspiracional elevado, con saltos notables a medida que crecen y se suman la responsabilidad y la experiencia.

CÓMO RECLUTAN Y PAGAN LAS PYMES QUE COMPITEN CON LAS GRANDES

El crecimiento exponencial de las ciencias informáticas y de la ciencia de datos está reconfigurando el mercado laboral, en algunos rubros de manera vertiginosa. Para Andrés Gurúchaga, ingeniero electrónico y director de una pyme platense que presta servicios de software, datos y programación a la siderurgia en Argentina y México, la clave radica en cómo la formación de base y la capacidad de aprendizaje continuo determinan la competitividad de los profesionales.

“Hemos podido observar, por esto de que tomamos laburos allá en México, es que la formación que tenemos acá en Argentina, en general, es muy buena. Es muy amplia, abarcativa, con una idea medio como científica. Afuera, específicamente en México, manejan data pero cuando vos querés profundizar en algo suelen hacer agua... el profesional argentino siempre es valorado. Tenemos algunos empleados de afuera que la mueven y son pilas, pero más que nada por ellos mismos, no por la formación de base. Creo que en formación de base, no tienen con qué darnos”.

Sobre el proceso de selección de talentos, Gurúchaga detalla que LinkedIn se convirtió en la herramienta central. “Tenemos servicios pagos que nos ayudan a buscar perfiles y publicar necesidades. Hoy está todo el mundo a prueba. No hay espacio para la ineficiencia. La eficiencia es fundamental porque todos están hilando muy finito. Es mejor echar temprano a un mal recurso que aguantar diez años de ineficiencia”.

El proceso incluye pruebas técnicas, un psicotécnico para evaluar personalidad y trabajo en equipo, y una mirada puesta no solo en los conocimientos actuales, sino en la capacidad de aprender. “No vamos a priorizar alguien que traiga demasiados conocimientos técnicos por sobre la capacidad de querer seguir aprendiendo. La tecnología va a las chapas, no podés quedarte con lo que aprendiste en la facu y esperar que eso te dure 20 años, eso no existe”.

En cuanto a salarios, Gurúchaga ofrece cifras concretas: “Un chico con un año de experiencia está ganando un bruto de alrededor de 2 millones de pesos. Un flaco con experiencia, que ya lidera proyectos, cobra entre 3,5 y 4 millones. Y el que más gana llega a 5 millones, no más que eso”.

En cuanto al auge de la inteligencia artificial, el platense la describe como “un paraguas demasiado grande”. Y asegura que “en la industria, lo que predomina es el machine learning, que es el modelado puntual de un proceso que puede aplicarse a cualquier sector: banca, siderurgia, gas o petróleo”. Sin embargo, advierte que más allá de la técnica y los “fierros” hay una condición humana que resulta decisiva: la capacidad de resolución. “Siempre pedimos que nos cuenten algo que hayan resuelto, de cualquier aspecto de la vida. Esa capacidad de resolver, aunque no sea un tema técnico, se puede extrapolar. Queremos personas resolutivas, con iniciativa, que lleven adelante proyectos en forma exitosa. Eso es extremadamente importante”.

LO QUE VIENE: FUNDAMENTOS, APRENDIZAJE CONTINUO Y TRANSVERSALIDAD

Si algo enseñó la ola de IA generativa es que los atajos duran poco. La recomendación de fondo, compartida por academia y “mercado”, es clara: sostener la formación en bases teóricas, fortalecer habilidades de relacionamiento y cultivar la curiosidad por dominios no tecnológicos.

El auge de la informática no es una moda pasajera, sino una política de desarrollo en tiempo real. Las cifras de empleo y salarios así lo indican; la demanda industrial, también. Pero el punto decisivo, como señaló Marcelo Naiouf, permanece en los fundamentos: la tecnología cambia, los conceptos perduran. Sobre esa plataforma, la próxima generación profesional se juega la posibilidad de construir soluciones, industrias y empleos que sobrevivan a la novedad del día.