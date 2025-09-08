Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria

La Copa Libertadores tiene a sus ocho mejores equipos, que buscarán alzarse con la gloria. Uno de ellos es Estudiantes, que deberá batallar ante uno de los candidatos como Flamengo.

El Mengao es el equipo más caro de la Libertadores ya que cuenta con nombres de mucha jerarquía y que además incorporó piezas de nivel europeo en el mercado de pases. Después está Palmeiras, que perdió jugadores importantes pero que apostó a traer jugadores de nombre para potenciar el equipo.

Por su parte, el podio lo completa River, que tiene jugadores de selección y que también tiene su chapa para ir por el título, entre nombres de experiencia y jóvenes promesas.

Después aparecen clubes como San Pablo, Racing y Vélez, que tienen jugadores importantes, pero que tienen un menor presupuesto que los anteriormente nombrados. Después está el Pincha, que cuenta con un plantel de experiencia y también una gran historia copera. Mientras que el más débil en cuánto a figuras es Liga de Quito, pero su rica historia reciente lo hace soñar en grande.

El Pincha jugará ante Flamengo el 18 en Brasil y el 25, en La Plata. Ambos duelos serán 21:30

Más allá de esto, la diferencia entre planteles es abismal, tanto en valores como en nombres. También, cada tiene un estilo de juego particular. Un repaso por la actualidad de cada elenco.

Flamengo: el elenco brasileño, que será rival de Estudiantes en cuartos de final, es el plantel más caro de la Copa Libertadores, ya que está cotizado en 221.300.000 de euros. En este mercado de pases incorporó grandes figuras como Samuel Lino, Emerson Royal, Jorginho, Saúl Ñíguez y Jorge Carrascal. Más allá de estas incorporaciones con nivel europeo, tiene entre sus filas a futbolistas top como Pedro, Giorgian De Arrascaeta, Alex Sandro, Leo Pereira, Guillermo Varela, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Danilo y el ex arquero de Estudiantes, Agustín Rossi.

River y Palmeiras, en un duelo ideal: el 17 en Núñez y el 24, en Brasil. Ambos choques, a las 21:30

Con Filipe Luis como joven entrenador, el Mengao fue de menor a mayor en esta Copa Libertadores, luego de haber salido segundo en el Grupo C por tener menos diferencia de gol que Liga de Quito.

Si bien perdió de manera histórica ante Central Córdoba como local, tuvo un buen sprint final y pudo avanzar de ronda. Y luego del gran último mercado de pases, le ganó de punta a punta a Internacional, para avanzar. Es un equipo que cuenta con mucho desequilibrio individual y también que tiene mucho gol, pero que también es muy solido defensivamente. En la Libertadores recibió apenas tres tantos.

Pedro, el goleador de Flamengo

Palmeiras: el Verdao es la segunda plantilla más cara, ya que está tasada en 193.100.000 de euros. Más allá que perdió grandes figuras en este mercado de pases como Estevao y Richard Ríos, hizo una inversión millonaria para potenciar el plantel como las compras de Vitor Roque, Andreas Pereira y el ex Talleres, Ramón Sosa, por los cuáles gastó más de 60 millones de euros.

Es uno de los grandes candidatos al título, ya que mostró un andar imbatible hasta el momento: ganó los seis partidos de la fase de grupos, para ser el mejor de los primeros del certamen.

Mientras que los octavos de final, eliminó sin atenuantes a Universitario de Perú, tras golearlo como visitante en la ida e igualar como local. Es un equipo muy veloz, con mucha fortaleza física y también solidez defensiva. De visitante, juega más directo, pero de local, busca el protagonismo al máximo. Y cuenta con otras grandes figuras como el argentino José López, el paraguayo Gustavo Gómez y el experimentado Felipe Anderson.

Gómez, referente de Palmeiras

River: el equipo de Gallardo es el tercer plantel más caro del certamen, tasado en 87.700.000 de euros. En los últimos mercados de pases, el Millonario incorporó jugadores de selección y formó un equipo fuerte desde lo defensivo, ya que le convierten pocos goles. No es vistoso como otros equipos que dirigió el Muñeco, pero si bastante práctico y efectivo. Si bien perdió a Franco Mastantuono, con una venta millonaria al Real Madrid, contrató a apuestas como Maximiliano Salas, Juan Portillo y Matías Galarza Fonda.

Si bien enfrentará a uno de los candidatos como Palmeiras, el Millonario tiene lo suyo: salió primero e invicto del Grupo B, mientras que en octavos de final tuvo una llave dura ante Libertad donde pasó por penales. Sin dudas, River – Palmeiras será una de las llaves más interesantes de los cuartos de final.

Salas, el picante de River

San Pablo: tiene la cuarta plantilla más cara de la Copa, tasada en 83.000.000 de euros. Sumó a Crespo como DT en los últimos meses y tiene nombres importantes y es un equipo bastante duro más que vistoso.

Se arma de atrás para adelante, ya que de visitante apuesta a ser más ordenado y de local, busca más el dominio del juego. A comienzos de año logró el regreso de Oscar, uno de mucha trayectoria en Europa. Mientras que en este mercado de pases, incorporó jugadores libres y no hizo una gran inversión: sumó al experimentado defensor Rafael Tolói, quien tuvo último paso por Atalanta y también al ex Independiente, Emiliano Rigoni.

En la Libertadores, es otro de los equipos que mantuvo el invicto, ya que se quedó con comodidad la punta del Grupo D. Después, tuvo una llave dura ante Atlético Nacional de Medellín en Octavos, donde pasó por penales como local. Su rival será Liga de Quito, otro de los equipos históricos de la Copa.

Oscar, la experiencia de San Pablo

Racing: es uno de los candidatos a ganar la Libertadores, donde es el quinto plantel más caro de la Copa tasado en 82 millones de euros. Con Maravilla Martínez como la carta de gol, es un equipo que propone en todas las canchas y que toma riesgos, dejando espacios en defensa.

Vélez y Racing se verán las caras: el 16 en Liniers y el 23, en Avellaneda. Los dos duelos, a las 19:00

De local tiene mejor rendimiento en la Copa, pero de visitante dio buenos golpes como ante Fortaleza y Bucaramanga. En este mercado de pases, perdió a Salas, pero apostó por sumar experiencia como la llegada de Marcos Rojo, quien llegó libre desde Boca.

Después trajo muchas apuestas como el colombiano Duván Vergara, Tomás Conechny y Franco Pardo, con el fin de tener el recambio necesario para afrontar la etapa final de la Copa. En la fase de grupos, salió primero en el Grupo E de punta a punta y en octavos de final, dio vuelta una serie para el infarto ante Peñarol. Sólo perdió dos encuentros y jugará una serie para el infarto ante Vélez.

Martínez, el hombre gol de Racing

Vélez: el Fortín es el sexto plantel más caro, valuado en 50.700.000 de euros. Dirigido por Guillermo Barros Schelotto, es uno de los equipos más sólidos del torneo, donde apenas 4 goles.

Levantó mucho su labor ofensiva en los últimos partidos, ya que se convirtió en un equipo que presiona alto y que marca muchos goles.

En el último mercado de pases, perdió a la joya Álvaro Montoro, pero pudo mantener a Maher Carrizo, una de sus principales figuras. Después incorporó jugadores de experiencia como Lisandro Magallán, Rodrigo Aliendro y Manuel Lanzini.

En la fase de grupos, se quedó con el primer puesto del Grupo H por diferencia de gol ante Peñarol, luego de haber sacado 11 puntos. Y en octavos de final, fue implacable ante Fortaleza, para pasar sin sobresaltos. Sólo perdió un encuentro, que fue ante San Antonio Bulo Bulo, pero se ilusiona con llegar lejos y con dar el golpe ante Racing.

Romero, el goleador de Vélez

Estudiantes: el Pincha es el séptimo club más costoso de los que quedan en cuartos de final, ya que está cotizado en 45.500.000 de euros. Siendo uno de los más ganadores del certamen, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez también es otro de los equipos más sólidos de la Copa, donde mantuvo el arco en cero en seis de sus ocho presentaciones.

Con mística copera, tendrá la dura tarea de enfrentar a uno de los grandes candidatos como Flamengo en cuartos de final. En este mercado de pases, apostó a la experiencia de Fernando Muslera para reforzar el arco y también a la apuesta de Leo Suárez, de paso por clubes europeos y el fútbol mexicano.

Liga y San Pablo, en una llave pareja: el 18 en Ecuador y el 25, en Brasil. Los duelos, a las 19:00

Con un equipo marcado por jugadores de experiencia como Ascacibar y Carrillo, junto con jóvenes promesas como Amondarain y Tobio Burgos, el equipo de Domínguez tuvo una actuación destacada en el Grupo A, donde se quedó con el primer lugar por tener mejor diferencia de gol que Botafogo.

Y en octavos de final, dejó en el camino a Cerro Porteño, en una serie que terminó ganando por la mínima. Más allá de que perdió dos partidos en el torneo, se hizo muy fuerte de visitante, donde ganó tres de los cuatro encuentros que disputó.

Ascacíbar, el motor del Pincha

Liga de Quito: es el plantel menos caro de los ocho equipos que quedan en la Libertadores, ya que está cotizado en 19.200.000 de euros. Si bien es un equipo con historia más reciente, donde obtuvo la Copa en 2008, no tiene grandes figuras y se destaca por ser un equipo combativo.

Se hace fuerte en la altura de Quito y después da pelea de visitante, donde busca ser más directo. El equipo de Pablo Sánchez no hizo demasiadas incorporaciones, ya que solamente sumó a Jeison Medina, Josué Cuero y Óscar Zambrano en este mercado.

Lisandro Alzugaray es una de sus principales figuras, ya que marcó 4 goles en el torneo. Salió primero en el Grupo C, dejando a Flamengo en el segundo puesto por mejor diferencia de gol. Después en Octavos, dio el golpe tras eliminar al último campeón Botafogo. Y ahora, irá por otro brasileño, ya que enfrentará a San Pablo.

Alzugaray, la figura de la Liga

Cuatro del país De los ocho equipos que están en los cuartos de final de la Libertadores, cuatro son argentinos: Estudiantes, River, Racing y Vélez. Para colmo, como habrá cruce entre el Fortín y la Academia, ya un elenco del país estará en las semifinales del certamen internacional

221,3 € El Mengao tiene la plantilla más cara de la Copa Libertadores, superando por poco margen a Palmeiras, que tiene un valor de 193.100.000 de euros. Completa el podio de planteles más caros de la Copa, River, que tiene tasada a su plantilla en 87.700.000 de euros.