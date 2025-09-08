Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |TASAS E INCERTIDUMBRE ELECTORAL

Autos usados con menos transacciones en agosto

8 de Septiembre de 2025 | 02:03
Edición impresa

En consonancia con el registro de patentamientos y salida de autos cero kilómetro, los concesionarios de autos usados no pudieron sostener el ritmo de ventas durante agosto y el sector evidenció una caída en la comercialización.

Se comercializaron 167.525 vehículos durante el octavo mes del año: un 5,05 por ciento menos en valores interanuales, es decir, agosto 2024 (176.435 unidades).

Asimismo, si se compara intermensualmente, se comercializaron 179.363 unidades menos que en julio: la baja fue del 6,60 por ciento.

En lo que va del año, se vendieron 1.265.292 unidades, lo que significó un aumento del 15,08 por ciento en relación al año pasado que, a esta altura, se habían vendido 1.099.501 vehículos.

¿El preferido? El Volskwagen Gol continúa encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado: 9.172 unidades se comercializaron.

Desde la Cámara de Comercio Automotor (CCA) expresaron que, tras el crecimiento durante la primera mitad del año, agosto exhibió una desaceleración con respecto a igual mes de 2024 y también comparado a julio.

“La incertidumbre generada por la política, elecciones de por medio, ha repercutido en el mercado cambiario con el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos, llevaron a que el público que estaba interesado en realizar una compra, decidiera esperar o cancelar la misma”, manifestó Alejandro Lamas, secretario del CCA.

No obstante, advirtió el directivo: “La demanda sigue vigente y las agencias tienen un importante stock de autos en todo el país”. Finalmente sentenció: “Además, los precios de los vehículos ya se han acomodado a la realidad del mercado”.

Algo a destacar: el AMBA mostró un crecimiento en el 2025 de apenas el 8,5 por ciento.

Cayó la venta de OKM: entre el dólar y la suba de precio

 

