Un impactante siniestro casi termina en tragedia

Un episodio de extrema imprudencia vial sacudió la mañana de ayer a Villa Elvira. Cerca de las 7, un vehículo que circulaba a alta velocidad perdió el control en la intersección de calles 5 y 72 y terminó incrustándose en la vereda tras impactar contra un cordón, un árbol y finalmente una pared.

Según relataron testigos, al volante se encontraba una joven bajo los efectos del alcohol, acompañada por un hombre que también presentaba signos de ingesta de bebidas alcohólicas. “Me pasó por la izquierda, se cerró y casi me atropella. Dio dos trompos, chocó contra los cordones, un árbol y luego la pared. Gracias a Dios no había peatones ni ciclistas, porque habría sido una tragedia”, contó uno de los vecinos que presenció el accidente.

Afortunadamente, no se registraron heridos y no fue necesario que el SAME interviniera. Sin embargo, los vecinos coincidieron en que la conducta de los ocupantes del vehículo fue sumamente irresponsable y criticaron que abandonaran el auto en el lugar del choque, dejando un peligro potencial para quienes circulaban por la zona. La Policía intervino para asegurar el lugar y retirar el vehículo, mientras se evaluaba la posibilidad de iniciar actuaciones legales contra los responsables.