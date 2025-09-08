Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
La defensa de la joven, condenada a prisión perpetua por el crimen de Pastorizzo, realizó el pedido a la Justicia
La condenada a perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017, Nahir Galarza, presentó un pedido ante la Justicia de Entre Ríos para poder recuperar el acceso a redes sociales y contar con un teléfono celular propio desde su lugar de detención.
La solicitud fue presentada el 1 de septiembre por su nuevo abogado, Augusto Lafferriere, ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Elena Margarita Vicari. De manera paralela, se habría ingresado un segundo pedido de carácter reservado.
En su escrito, la defensa resaltó el comportamiento de la joven durante su tiempo en prisión. Desde su ingreso a la Unidad Penal N° 6 de Paraná, Galarza completó más de 15 cursos dentro del penal, cursa actualmente Psicología Social a nivel terciario y cumplió de manera estricta con las normas de conducta establecidas por el régimen penitenciario.
El juzgado dispuso que el Ministerio Público Fiscal (MPF) intervenga en el caso y se expida en un plazo de 24 horas sobre la posibilidad de que la interna acceda a un teléfono móvil con conexión a internet y redes sociales. La última vez que Galarza estuvo activa en plataformas digitales fue en septiembre de 2019, cuando compartió fotografías desde su celda en su cuenta de Facebook.
Tras ese hecho, se requisó su celda y se le incautó el dispositivo. La sanción inicial fue de 10 días de aislamiento en un calabozo, sin contacto con el exterior ni acceso a libros o radio, aunque se redujo a cinco días luego de que la joven se disculpara y reconociera haber infringido las normas penitenciarias. Desde entonces, no volvió a utilizar redes sociales.
Se estima que en 2031, cuando se cumpla la mitad de su condena, Galarza podría acceder a salidas transitorias con fines familiares o laborales, lo que significaría un cambio importante en su rutina dentro del sistema penitenciario.
