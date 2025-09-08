Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |BUSCA RECUPERAR EL ACCESO A LAS REDES SOCIALES

Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel

La defensa de la joven, condenada a prisión perpetua por el crimen de Pastorizzo, realizó el pedido a la Justicia

Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel

Nahir Galarza presentó un pedido a la Justicia para tener celular

8 de Septiembre de 2025 | 01:34
Edición impresa

La condenada a perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017, Nahir Galarza, presentó un pedido ante la Justicia de Entre Ríos para poder recuperar el acceso a redes sociales y contar con un teléfono celular propio desde su lugar de detención.

La solicitud fue presentada el 1 de septiembre por su nuevo abogado, Augusto Lafferriere, ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Elena Margarita Vicari. De manera paralela, se habría ingresado un segundo pedido de carácter reservado.

En su escrito, la defensa resaltó el comportamiento de la joven durante su tiempo en prisión. Desde su ingreso a la Unidad Penal N° 6 de Paraná, Galarza completó más de 15 cursos dentro del penal, cursa actualmente Psicología Social a nivel terciario y cumplió de manera estricta con las normas de conducta establecidas por el régimen penitenciario.

El juzgado dispuso que el Ministerio Público Fiscal (MPF) intervenga en el caso y se expida en un plazo de 24 horas sobre la posibilidad de que la interna acceda a un teléfono móvil con conexión a internet y redes sociales. La última vez que Galarza estuvo activa en plataformas digitales fue en septiembre de 2019, cuando compartió fotografías desde su celda en su cuenta de Facebook.

Tras ese hecho, se requisó su celda y se le incautó el dispositivo. La sanción inicial fue de 10 días de aislamiento en un calabozo, sin contacto con el exterior ni acceso a libros o radio, aunque se redujo a cinco días luego de que la joven se disculpara y reconociera haber infringido las normas penitenciarias. Desde entonces, no volvió a utilizar redes sociales.

Se estima que en 2031, cuando se cumpla la mitad de su condena, Galarza podría acceder a salidas transitorias con fines familiares o laborales, lo que significaría un cambio importante en su rutina dentro del sistema penitenciario.

LE PUEDE INTERESAR

Un impactante siniestro casi termina en tragedia

LE PUEDE INTERESAR

Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Boca define la partida de Kevin Zenón, entre CSKA y Olimpiakos

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

La extraordinaria vida de Carlo Acutis, el primer santo milenial

Turf – Programas y Resultados
Últimas noticias de Policiales

Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos

Un impactante siniestro casi termina en tragedia

Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas

Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
La Ciudad
VIDEO. La jornada electoral en la Ciudad, con reclamos pero sin sobresaltos
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
“Me tomé cuatro colectivos para poder cumplir”
Familias unidas por las urnas
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla