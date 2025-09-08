Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |GONNET

Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas

Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas

Belgrano y 505

8 de Septiembre de 2025 | 01:32
Edición impresa

La inseguridad volvió a hacerse sentir en la región y esta vez el blanco fue un complejo habitacional de Manuel B. Gonnet.

En apenas tres horas, cuatro de las siete viviendas del predio fueron saqueadas, dejando a sus moradores con una sensación de vulnerabilidad extrema.

El hecho no solo significó pérdidas millonarias, sino también la certeza de que los delincuentes actuaron con planificación, eligiendo con precisión el momento y el modo de ingreso.

Según pudo saber este diario, el único de los damnificados que hasta el momento pudo hacer la denuncia se retiró de su casa pasado el mediodía de ayer.

Al regresar, cerca de las tres y media de la tarde, descubrió que su hogar había sido violentado.

El impacto fue inmediato: la puerta permanecía cerrada, pero al recorrer la casa el caos era notorio.

LE PUEDE INTERESAR

Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado

LE PUEDE INTERESAR

Lo asaltó y volvió al día siguiente para amenazarlo

Gran parte de su ropa se encontraba tirada en el piso y los cajones de sus muebles permanecían abiertos.

De forma inmediata el damnificado se abocó a intentar hallar una explicación a lo que estaba viendo. Estaba claro que había pasado una ola delictiva por su casa pero quería entender cómo habían logrado vulnerar la seguridad de su domicilio si su puerta estaba cerrada.

En el recorrido que hizo notó que habían entrado por el segundo piso tras forzar una ventana y que, para lograrlo, antes habían roto un alambrado olímpico que da a la calle 504.

Ese sector, justamente, carece de cámaras de seguridad.

En medio de esos ambientes revueltos y con la seguridad plena de que se había convertido en blanco de un asalto, realizó un inventario y pudo detectar el faltante de dinero en dólares y pesos, dos notebooks, una consola de videojuegos, perfumes y dos tarjetas de crédito.

Todo indicaba que los intrusos se tomaron el tiempo suficiente para revisar cada rincón en busca de lo que más valor tuviera y resultara fácil de trasladar.

A esa altura, la alarma instalada en la casa era un detalle inútil: aparentemente no se había activado.

El episodio no fue un hecho aislado. Los mismos ladrones aprovecharon la oportunidad para forzar otras tres viviendas del complejo. Hasta el cierre de esta edición aún no se conocían las pérdidas sufridas en esas tres casas ya que, según indicaron fuentes policiales, sus propietarios se encuentran de viaje.

En pocas horas, la tranquilidad de un predio que hasta entonces parecía seguro se convirtió en un lugar vulnerable, marcado por el temor de sus propios habitantes.

La simultaneidad de los ataques refuerza la hipótesis de que no se trató de un robo improvisado, sino de un operativo planificado y dirigido.

Las pistas, por ahora, apuntan a las cámaras de seguridad de negocios cercanos, entre ellos una empresa lindera dedicada a los alambrados que podría haber registrado el paso de los intrusos.

Esos registros podrían ser clave en las próximas horas para reconstruir la ruta de entrada y salida, además de precisar el número de participantes en el hecho.

Mientras tanto, el barrio se mantiene en vilo.

La magnitud del botín, sumada a la cantidad de viviendas atacadas en simultáneo, refleja una modalidad delictiva que preocupa y que deja claro que los delincuentes actuaron con conocimiento de las falencias en la seguridad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Boca define la partida de Kevin Zenón, entre CSKA y Olimpiakos

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

La extraordinaria vida de Carlo Acutis, el primer santo milenial

Turf – Programas y Resultados
Últimas noticias de Policiales

Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos

Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel

Un impactante siniestro casi termina en tragedia

Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
La Ciudad
VIDEO. La jornada electoral en la Ciudad, con reclamos pero sin sobresaltos
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
“Me tomé cuatro colectivos para poder cumplir”
Familias unidas por las urnas
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla