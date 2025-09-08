Colegios con dificultades por los servicios y obras

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
La polarización impidió que se consolide otra fuerza política
El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”
Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado
En la Séptima, el PJ se quedó con los 3 senadores pero perdió en Azul
Un número que hace mucho ruido: más de 5 millones de bonaerenses no fueron a votar
El dólar cripto “jugó” su elección y se disparó por encima de los $1.400
VIDEO. La jornada electoral en la Ciudad, con reclamos pero sin sobresaltos
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los incrementos avalados para colegios subsidiados sólo se utilizan para pagar las subas salariales a los docentes y nodocentes
Los colegios privados atraviesan un panorama cada vez más complejo en materia económica. Este mes recibieron la autorización de un aumento del 2,8 por ciento en las cuotas, porcentaje que las entidades del sector consideran insuficiente para cubrir los crecientes costos de funcionamiento.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (Aiepa), fue contundente: “Planteamos que no es suficiente. La cobertura de costos operativos, el mantenimiento y las obras para mantener los edificios en condiciones se hacen muy complicados. Ese porcentaje no alcanza para recuperar lo que sería correcto y necesario para que los números cierren y se pueda invertir. Estamos muy al borde”.
Uno de los principales focos de preocupación son las facturas de los servicios públicos básicos. “Es un tema dramático”, advirtieron desde una de las entidades nacionales que agrupa a establecimientos privados. Otra organización confirmó que recibieron quejas de propietarios de colegios que reclaman medidas urgentes para amortiguar los altos costos de agua, luz y gas.
En más de una oportunidad, desde los colegios privados plantearon que no tienen tarifa social ni especial, y pagan como contribuyentes comunes y, en general los consideran grandes contribuyentes.
A su vez, desde las entidades que agrupan a los colegios privados sostienen que las escuelas se encuentran “en periodos de muy baja rentabilidad, no sobra nada. El incremento de las tarifas de servicios públicos está matando a muchas instituciones y, en algunos casos, resultan impagables porque se trata de cifras millonarias”.
Desde los establecimientos educativos privados sostienen que “el porcentaje que se otorga para aumentar las cuotas para los colegios subsidiados es sólo para afrontar los sueldos, los incrementos salariales que se otorgan en las paritarias con los docentes, pero no hay margen para recaudar más para los gastos operativos que no sólo tiene que ver con los servicios públicos, sino con las obras necesarias para hacer mantenimiento o ampliación en las sedes educativas”.
LE PUEDE INTERESAR
Tras las elecciones, hoy habrá clases en Provincia
LE PUEDE INTERESAR
Museo de Naturales arma visitas para mayores
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí