Colegios con dificultades por los servicios y obras

Los colegios privados atraviesan un panorama cada vez más complejo en materia económica. Este mes recibieron la autorización de un aumento del 2,8 por ciento en las cuotas, porcentaje que las entidades del sector consideran insuficiente para cubrir los crecientes costos de funcionamiento.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (Aiepa), fue contundente: “Planteamos que no es suficiente. La cobertura de costos operativos, el mantenimiento y las obras para mantener los edificios en condiciones se hacen muy complicados. Ese porcentaje no alcanza para recuperar lo que sería correcto y necesario para que los números cierren y se pueda invertir. Estamos muy al borde”.

Uno de los principales focos de preocupación son las facturas de los servicios públicos básicos. “Es un tema dramático”, advirtieron desde una de las entidades nacionales que agrupa a establecimientos privados. Otra organización confirmó que recibieron quejas de propietarios de colegios que reclaman medidas urgentes para amortiguar los altos costos de agua, luz y gas.

En más de una oportunidad, desde los colegios privados plantearon que no tienen tarifa social ni especial, y pagan como contribuyentes comunes y, en general los consideran grandes contribuyentes.

BAJA RENTABILIDAD

A su vez, desde las entidades que agrupan a los colegios privados sostienen que las escuelas se encuentran “en periodos de muy baja rentabilidad, no sobra nada. El incremento de las tarifas de servicios públicos está matando a muchas instituciones y, en algunos casos, resultan impagables porque se trata de cifras millonarias”.

Desde los establecimientos educativos privados sostienen que “el porcentaje que se otorga para aumentar las cuotas para los colegios subsidiados es sólo para afrontar los sueldos, los incrementos salariales que se otorgan en las paritarias con los docentes, pero no hay margen para recaudar más para los gastos operativos que no sólo tiene que ver con los servicios públicos, sino con las obras necesarias para hacer mantenimiento o ampliación en las sedes educativas”.