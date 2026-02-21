Sábado cálido en La Plata y para disfrutar al aire libre: como sigue el tiempo en la Región

El fin de semana comienza con tiempo estable en La Plata, donde este sábado se presentará con nubosidad variable y temperaturas agradables a lo largo de la jornada.

Según el pronóstico, la mínima será de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C. El ambiente se mantendrá cálido, acompañado por vientos moderados del sector este, que aportarán algo de alivio durante las horas de mayor temperatura.

Para el domingo se espera un panorama muy similar: cielo con nubosidad variable, condiciones cálidas y viento moderado del este. Las marcas térmicas oscilarán entre los 19°C de mínima y los 28°C de máxima, configurando un cierre de fin de semana ideal para actividades al aire libre.

De esta manera, la capital bonaerense atravesará dos jornadas con clima templado a cálido y sin fenómenos adversos previstos, en un contexto típico de transición estival en la región.