Intento de robo frustrado en La Plata: detuvieron a tres delincuentes tras un rápido operativo

Tres hombres fueron aprehendidos este sábado en el centro de La Plata acusados de intentar ingresar a una propiedad bajo la modalidad de escalamiento. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Primera tras un alerta radial que advertía movimientos sospechosos en la zona de calle 16 entre 46 y 47.
De acuerdo al parte oficial, el hecho fue caratulado como “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa” y tuvo como denunciante a un vecino de 55 años, domiciliado en el lugar.
Al arribar al sitio, personal de la Sección de Apoyo en Seguridad Urbana (SASU) retuvo en la esquina de 16 y 47 a un hombre que luego fue identificado de 35 años, de nacionalidad colombiana, quien presuntamente cumplía el rol de “campana”.
En simultáneo, efectivos de la comisaría y del Comando de Patrullas ingresaron a la propiedad señalada —un terreno baldío que permite el acceso a un edificio lindero y otras viviendas— y encontraron ocultos en el fondo a otros dos sospechosos: un malviviente, de 55 años, y otro de 44, ambos también colombianos.
Durante el procedimiento se incautaron teléfonos celulares, guantes, herramientas de mano y tarjetas SUBE, elementos que habrían sido utilizados para concretar el ilícito.
La causa quedó en manos de la UFI N° 3, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial La Plata. Los tres aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
